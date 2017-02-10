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dondurma

Kardan Meyveli Dondurma Yapımı

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Karın hala temizliğini koruduğu yerlerdeyseniz, kardan kendinize bir kup eğlence çıkarabilirsiniz.

Süre: 20 dakika (4 Kişilik)
Malzemeler
1/3 su bardağı şeker
1/4 su bardağı su
1 portakal
Kar
(tercihe göre)
2 damla yeşil gıda boyası
2 damla pembe gıda boyası

Birinci Adım

Öncelikle portakalın suyunu sıkarak başlayın. Bu tarif için aslında 1/4 su bardağı portakal suyu ideal ama damak tadınıza göre bu oranı ayarlayabilirsiniz

İkinci Adım

Sonra minik bir tencereye su, portakal suyu ve şekeri ekleyip arada bir karıştırarak kısık ateşte pişirin. Bunu karışımın kıvamı şurubu andırıncaya kadar yani 10-15 dakika boyunca devam ettirin

Üçüncü Adım

Şurubunuzu ateşten alın ve eğer renkli olmasını sizde istiyorsanız içine gıda boyasını karıştırın. Pembe ve yeşil size portakal rengi verecektir.

Dördüncü Adım

Kar toplarını hazırlarken tencereyi soğuması için buzdolabına ya da direk balkon veya bahçenize koyun.

dondurma

Beşinci Adım

İstediğiniz herhangi bir kase veya bardak kullanabilirsiniz. En iyi yöntem önce bardağı tamamen karla doldurmak sonra da bir kepçeyi karla doldurup bu yarım, pürüzsüz kar topunu bardağın üzerine yerleştirmek
Bardaklarınızı hazırladıktan sonra, şurubun soğumuş olduğuna dikkat ederek, şurubu yavaşça karın topunun gezdirin. Hazırladığınız şurup hayli tatlı olduğu için her bardak için 2 yemek kaşığından fazla kullanmamaya çalışın.

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