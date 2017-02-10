Kat Kat Patlıcan Yemeği İçin Malzemeler

1 adet büyük bostan patlıcanı

1 su bardağı domates sos

1 adet domates

5 adet fesleğen yaprağı

5 dilim kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak

göz kararı zeytinyağı

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Sos İçim;

1/4 su bardağı ekmek kırıntısı (panko)

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 adet karabiber

(1 Kişilik – 50 dakika)

Kat Kat Patlıcan Yemeği Hazırlanışı

Adım 1,

Büyük bostan patlıcanını dikey olarak kesikler atın.

Adım 2,

Fırına dayanıklı bir borcama domates sosu döküp patlıcanı yerleştirin. Patlıcan dilimleri arasına sırayla domates, fesleğen yaprakları ve kaşar dilimlerini yerleştirin. Üzerine tuz, karabiber, sarımsak serpiştirin ve göz kararı zeytinyağı dökün.

Adım 3,

200 derecede 40 dakika kadar pişirin.

Adım 4,

Büyük bir kasede ekmek kırıntısı, kaşar peyniri, karabiber ve tuzu karıştırın. Karışımın hepsini fırından çıkardığınız patlıcanın üzerine dökün. Tekrar pişirmek üzere 5 dakika kadar fırına verin. Dilimleyerek servis edin.