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Çikolatalı Tart

(4 – 6 Kişilik)

Malzemeler:

Tart Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

125 gram margarin

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket hazır çikolata sosu

Ara Taban İçin:

2 paket kremşanti

1 su bardağı pirinç fındık

Ganaj İçin:

160 gram çikolata

1 paket sıvı krema

Hazırlanışı:

Tart hamuru için; Hazır çikolata sosu, yumurta, şeker ve pudra şekerini bir mikser yardımıyla çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilya ilave edin ve elle yoğurmaya devam edin. Karışımı streç filme sarıp yarım saat süreyle buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkardığınız hamuru ince bir şekilde açın ve yağlanmış kalıba yerleştirin. 170 dereceye ayarlı fırında 10 – 15 dakika süreyle pişirin. Fırına koymadan önce üzerini çatalla delmeyi unutmayın. Fırından çıkan soğumuş tarta çırptığınız şantiyi sürün, üzerine çikolata ganajı yayın ve pirinç fındık serpiştirin.

Ganaj için; Krema kaynama noktasına geldiğinde içerisine küçük parçalara ayırdığınız çikolataları ilave edin.