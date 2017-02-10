Yaz sebzelerinden patlıcanı eğer Gaziantep usulü yaparsak bu patlıcan kebabının tadını alan bir daha tatmadan duramaz. Yapımı çok zor olmayan bir kebap çeşididir, vereceğim tarif 4-5 kişilik bir tariftir. Kalabalıkta iki kilo patlıcan kullanmak ve diğer malzemeleri artırmak gerekir.

Patlıcan Kebabı İçin Malzemeler:

1 kilo patlıcan

300 gram orta yağlı kıyma

Domates ve yeşil biber

Patlıcan için 1 tatlı kaşığı tuz, kıyma için yarım çay kaşığı tuz yeter

Yarım çorba kaşığı kıyma için biber salçası, 1 çorba kaşığı patlıcanın üzerine dökmek için biber salçası

(Gaziantep usulünde acı biber salçası kullanılır.)

3 çorba kaşığı zeytinyağı patlıcan için, 1 çorba kaşığı zeytinyağı kıyma için

Kıyma için karabiber, kırmızı pul biber, nane, kekik, kimyon, kişniş, tuz ve zeytinyağı (Bazıları sadece karabiber kullanıyor.)

Patlıcan Kebabı Yapılışı:

Önce patlıcanlar alaca soyulur ve dilimlenir.

Büyük bir kabın içine bol su, 1tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı toz şeker koyularak patlıcanlar bu suyun içine atılır ve acısı çıkması için 20 dakika bekletilir. Kıymanın içine baharatları, tuzu, salçası ve yağı konularak kıyma iyice yoğrulur.

Çukur bir kabın içine 1 çorba kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba tabağı kadar su koyularak malzemeler harmanlanır. Patlıcanlar sudan çıkarılır ve duru su altında tekrar yıkanır. Patlıcanların aralarına yuvarlak köfte parçaları koyularak tepsiye yan yana dizilir. Dizme işlemi bitince patlıcanların üzerine sıvı karışım bir kaşık yardımı ile her yana eşit olacak şekilde dökülür. Üzerine doğranmış domatesler ve yeşil biberler koyulur.

Tepsinin üzeri önce yağlı kağıt ile kapatılır, onun üzerine alüminyum folyo geçirilir. 240 derecelik fırında önce 45 dakika, sonra yağlı kağıt ve folyo çıkarılarak tepsinin ağzı açık olarak 15 dakika daha pişirilir. Ağzı açık pişirilmesinin nedeni patlıcanların kızarması içindir. Bir kürdan yardımı ile patlıcanların pişip pişmediğine bakılır, piştiyse fırından alınır ve tepsinin ağzı tekrar kapatılarak en az 10-15 dakika yemek dinlendirilir. Herkesin fırın pişirme gücü ayrı olduğu için dakikalar 5-10 dakika oynayabilir. Pişen patlıcan kebabı yoğurt veya cacıkla servis edilerek afiyetle yenir.