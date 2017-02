Down Şefler’le ‘Sevgi Pastası’ yapacak

İstanbul Down Sendromu Derneği önderliğinde, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Tomurcuk Vakfı ve Kare Anaokulu iş birliği ile hayata geçirilen Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında Sevgililer Günü’ne özel 14 Şubat Salı saat 12:00’da Sheraton Grand İstanbul Ataşehir otelinde Down Şefler’le beraber “Sevgi Pastası” yapacaklar. Yapılacak etkinliğe futbol dünyasının başarılı ismi Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli de katılacak.

Down Şefler’in İlk misafirleri Mustafa Denizli

Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi’yle Down sendromlu bireyler, yirmi üç haftalık akademik eğitimin sonucunda aşçı mesleğini edinip, yüzde yüz iş garantisiyle yeni hayatlarına başlayacaklar. Beraber yemek yapmak ve sohbet etmek için ünlülerle bir araya gelecek olan Şefler’in ilk misafirleri Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli olacak. Önümüzdeki haftalarda Down Şefler farklı misafirler ağırlamaya onlarla birlikte yemek yapmaya devam edecekler.