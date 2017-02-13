Ana Sayfa » Haber Turu » Down Şefler’le ‘Sevgi Pastası’ yapacak
Down Şefler’le ‘Sevgi Pastası’ yapacak

Down Şefler’le ‘Sevgi Pastası’ yapacak

Haber Turu Bir yorum bırak

İstanbul Down Sendromu Derneği önderliğinde, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Tomurcuk Vakfı ve Kare Anaokulu iş birliği ile hayata geçirilen Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında Sevgililer Günü’ne özel 14 Şubat Salı saat 12:00’da Sheraton Grand İstanbul Ataşehir otelinde Down Şefler’le beraber “Sevgi Pastası” yapacaklar. Yapılacak etkinliğe futbol dünyasının başarılı ismi Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli de katılacak.

Down Şefler’in İlk misafirleri Mustafa Denizli

Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi’yle Down sendromlu bireyler, yirmi üç haftalık akademik eğitimin sonucunda aşçı mesleğini edinip, yüzde yüz iş garantisiyle yeni hayatlarına başlayacaklar. Beraber yemek yapmak ve sohbet etmek için  ünlülerle bir araya gelecek olan Şefler’in ilk misafirleri Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli olacak. Önümüzdeki haftalarda Down Şefler farklı misafirler ağırlamaya onlarla birlikte yemek yapmaya devam edecekler.

OKU ➤  Chefschool Mutfağı, Ünlü Şef Arturo Garcia Mogollon’u Ağırladı

Etiketler

Tavsiye

Chefschool Mutfağı, Ünlü Şef Arturo Garcia Mogollon’u Ağırladı

Kadir Has Üniversitesi’nin, tam zamanlı bir üniversite sertifika programıyla profesyonel aşçı adayları ile eğitim mutfaklarını …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.