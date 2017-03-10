3 Katlı Patates Pastası

(4 Kişilik)

Patates Pastası İçin Malzemeler

5 adet haşlanmış ezilmiş patates

3 adet havuç

1 kase kırmızı lahana turşusu veya 1 kase rendelenmiş pancar turşusu

1 kase çırpılmış yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

1 adet limon suyu

Zeytinyağı

Süslemek İçin:

Salatalık turşusu

1 adet kırmızı biber

Patates Pastası Hazırlanışı

Haşlanmış patatesleri sıcakken ezin. İçine limon suyu, tuz, zeytinyağı koyup karıştırın. Dikdörtgen bir kalıba bastırın. Havuçları temizleyip, rendeleyin.

2 yemek kaşığı sıvı yağda tuz ilavesi ile kavurun. Patateslerin üzerine bastırın.

En üste rendelenmiş ve suyu süzülmüş pancar turşusu veya kırmızı lahana turşusunu bastırın.

Üzerini kapatarak buzdolabında 2-3 saat bekletin.

Servis tabağına ters çevirin.

Üzerine sarımsaklı süzme yoğurt dökün.

Minik küp doğranmış kırmızı biber, salatalık turşusu ve maydanozla süsleyin.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK