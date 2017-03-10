3 Katlı Patates Pastası
(4 Kişilik)
Patates Pastası İçin Malzemeler
5 adet haşlanmış ezilmiş patates
3 adet havuç
1 kase kırmızı lahana turşusu veya 1 kase rendelenmiş pancar turşusu
1 kase çırpılmış yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
1 adet limon suyu
Zeytinyağı
Süslemek İçin:
Salatalık turşusu
1 adet kırmızı biber
Patates Pastası Hazırlanışı
Haşlanmış patatesleri sıcakken ezin. İçine limon suyu, tuz, zeytinyağı koyup karıştırın. Dikdörtgen bir kalıba bastırın. Havuçları temizleyip, rendeleyin.
2 yemek kaşığı sıvı yağda tuz ilavesi ile kavurun. Patateslerin üzerine bastırın.
En üste rendelenmiş ve suyu süzülmüş pancar turşusu veya kırmızı lahana turşusunu bastırın.
Üzerini kapatarak buzdolabında 2-3 saat bekletin.
Servis tabağına ters çevirin.
Üzerine sarımsaklı süzme yoğurt dökün.
Minik küp doğranmış kırmızı biber, salatalık turşusu ve maydanozla süsleyin.
Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN
Şef: Elif ÇITAK