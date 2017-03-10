Köz Kırmızı Biber ve Köz Domates Çorbası

(4 Kişilik)

Köz Kırmızı Biber ve Köz Domates Çorbası Malzemeler

3 adet kırmızı biber

2 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı et veya tavuk suyu

Tuz

Köz Kırmızı Biber ve Köz Domates Çorbası Hazırlanışı

Kırmızı biber ve domatesi fırında veya tavada közleyin. Kabukları soyup, küçük parçalar halinde kesin.

Tencereye sıvı yağ ve tereyağı koyun.

Küp doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. İyice kavurun.

Üzerine 2 yemek kaşığı un ilave edin.

Un kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Biber ve domates salçası ekleyip hepsi ile birlikte karıştırın.

Üzerine soğuk et suyu ve öncelikle 4 bardak soğuk su ilave edin (sonra gerekirse koyuluğuna göre sıcak su eklenebilir).

Kaynayıncaya kadar karıştırın.

Sebzeleri yumuşayıncaya kadar pişirin.

Blenderdan geçirin.

Sıcak servis yapın.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK