Köfteli Patlıcan

(4 Kişilik)

Köfteli Patlıcan Malzemeler

5 adet patlıcan

300 gram kıyma

1 dilim ekmek içi

1 adet orta boy soğan

Tuz, karabiber, kimyon, kekik

1 kaşık galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Sos İçin:

1 adet domates rendesi

2 kaşık domates salçası

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Köfteli Patlıcan Hazırlanışı

Patlıcanları alacalı soyup, tuzlu suda bekletin.

Yıkayıp kuruladığınız patlıcanları sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Yağını çekmesi için kağıt peçeteye alın.

Köfte için; Kıymanın üzerine soğan rendesi, ekmek içi, galeta unu ve baharatları ilave edin.

İyice yoğurduğunuz kıymadan küçük top şeklinde köfteler yapın.

Patlıcanı kızarttığınız yağda köfteleri kızartın.

Fırın tepsisine patlıcanları koyun. Ortalarını kesin.

Ortalarına top köfteler yerleştirin.

Domates ve biberle süsleyin.

2 kaşık sıvı yağda domates rendesi, salça tuz ve 1 çay bardağı su ile sosu hazırlayın.

Patlıcanların üzerine dökün.

180 dereceye ayarlı fırında üzerini yanmaz kağıt kaplayarak pişirin.

Sonra kağıdı üzerinden alınarak köftelerin ve patlıcanların üzerinin kızarmasını sağlayın.

Sıcak servis yapın.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK