Ördek Confit

Malzemeler
4 adet ördek budu
1 adet portakal
1 adet greyfurt
1 adet limon
Yarım bağ kereviz
50 gram pırasa
2 adet defneyaprağı
Zeytinyağı
Zencefilli Mercimek İçin:
200 gram yeşil mercimek
20 gram kırmızı soğan
40 gram renkli biberler
20 ml. balsamik sirke
10 gram zencefil
500 ml. tavuk suyu
Hazırlanışı:
Portakal ve limonun suyunu ördek butlarına sıkın. Zeytinyağını döküp, kalan malzemelerle birlikte fırına verin. Zencefilli mercimek için; Yeşil mercimekleri soğan ile kavurun. Balsamik sirkeyi çektirin. Renkli biberleri ve zencefili ilave edin, tavuk suyu ile pişmeye bırakın. Portakal sos için; Fırınlanış ördek budunun altından çıkan suyu süzdürün, tekrar portakal suyu ilave edip, tereyağı ile bağlayın.
yalnız bu bahsettiğiniz yöntem confit değil. Confit yöntemi yağın içerisinde düşük sıcaklıkta uzun süre pişirme yöntemidir.