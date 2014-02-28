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Ördek Confit

Tarifler 1 Yorum

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Malzemeler

4 adet ördek budu

1 adet portakal

1 adet greyfurt

1 adet limon

Yarım bağ kereviz

50 gram pırasa

2 adet defneyaprağı

Zeytinyağı

Zencefilli Mercimek İçin:

200 gram yeşil mercimek

20 gram kırmızı soğan

40 gram renkli biberler

20 ml. balsamik sirke

10 gram zencefil

500 ml. tavuk suyu

Hazırlanışı:

Portakal ve limonun suyunu ördek butlarına sıkın. Zeytinyağını döküp, kalan malzemelerle birlikte fırına verin. Zencefilli mercimek için; Yeşil mercimekleri soğan ile kavurun. Balsamik sirkeyi çektirin. Renkli biberleri ve zencefili ilave edin, tavuk suyu ile pişmeye bırakın. Portakal sos için; Fırınlanış ördek budunun altından çıkan suyu süzdürün, tekrar portakal suyu ilave edip, tereyağı ile bağlayın.

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Bir Yorum

  1. umit kiper
    24 Mart 2016 - 15:40

    yalnız bu bahsettiğiniz yöntem confit değil. Confit yöntemi yağın içerisinde düşük sıcaklıkta uzun süre pişirme yöntemidir.

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