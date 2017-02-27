Metabolizmanıza Zarar Veren Besinler

Sağlıksız besinler tüketmek, tahmin ettiğinizden daha fazla metabolizmanızı olumsuz etkiliyor ve yavaşlatıyor. Kaçınmanız gereken besinleri sizler için inceledik. Beslenmemiz hakkında bildiklerimizi gözden geçirmeli ve bazı yanlışları düzeltmeliyiz. Hatta, belki şaşırabilirsiniz ama, bu konuyla uğraşan bilim insanları da tekrar tekrar gözden geçiriyor vücudumuzda olan bitenleri. Daha önceden, kilo alıp vermemizin doğrudan aldığımız ve harcadığımız kaloriyle alakalı olduğunu biliyorduk. Zira, bunun yanında daha derinlemesine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, her besinden aldığımız kalori aynı nitelikte değil. Yani bir şişe gazlı içecekten aldığımız 100 kalori, brokoliden aldığımız 100 kaloriyle aynı nitelikte değil.

Buna göre, beslenmemizi yalnızca kalori alımı ve tüketimi üzerinden değil, ayrıca alınan ve tüketilen kalorinin sağlıklı olup olmayışı ve niteliği açısından da değerlendirmeliyiz. Bu da bize, kaçınmamız gereken besinleri tekrar inceleme fırsatı sunuyor. Şimdi biraz derinlere gidiyoruz. Bu yazıda saydıklarımızdan, metabolizmanıza zarar verdiği ve metabolizmamızı yavaşlattığı için tüketmemenizde fayda var.