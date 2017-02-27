Organik Diye Aldığınız Besinler Gerçekten Organik Mi?

Yumurtaya ilaç katıp sarısını ‘koyulaştıran’, domatese hormonla şekil veren ve bunu satarken ‘organik’ deyip fiyatını katlayanlara karşı dikkat!..

Genetiği bozulmuş, hormonlu, kimyasal gübre kullanılan ürünlerin insan sağlığına zararları konusunda hemfikiriz. Zararlarını bildiğimizden, endüstrileşmiş gıdalardan uzak durmaya, organik ürünlere yönelmeye çalışıyoruz ama her ‘para eden’ şeyde olduğu gibi organik gıdada da kandırılmak çok mümkün. Çoğumuz bilmiyoruz aslında. Bir tavuğun ‘organik’ olduğunu nasıl anlarız? Kaç gün çiftlikte büyüyen piliç organik tavuk olarak gelir mutfağımıza? Alanı ne kadar olmalı? Makarnanın, sucuğun organiği de ne ola ki?

İşte bütün bu soruların cevaplarını, Gıda Mühendisi ve ORGÜDER Başkan Yardımcısı Muharrem Doğan anlattı.

Öncelikle ‘organik tarım nedir?’ sorusundan başlamalı. Muharrem Doğan, organik gıdanın GDO’suz, hormonsuz, zirai gübre kullanılmadan, ilaçsız ve her şeyden önemlisi katkı maddesiz üretilmiş gıda anlamına geldiğini ifade ediyor. Organik gıda üretilecek tarlanın, organik sertifikası almadan önce en az 2 yıl hiçbir tarım ilacı ve kimyasal maddeye maruz bırakılmamış olması gerekiyor. 2 yıl sonunda yapılacak toprak analizleriyle teyit alınıyor. Ardından bu alandaki tavuklar kontrollü ama açık alanda gezen, istediği zaman yem yiyip yapay ışığa maruz kalmayan hayvanlar, gözetim altında üretiliyor. Bitkiler ise yine kimyasal gübre ve katkı olmaksızın üretiliyor. Denetim ise Tarım Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Organik çiftlikte üretim nasıl olur?

Bir tavuğun organik olması için yumurtadan çıktıktan sonraki ilk günden itibaren organik tarım yönetmeliğine uygun şekilde beslenmeye ve bu yönetmeliğe uygun çiftliklerde büyümeye başlaması gerekiyor. Organik çiftlikte hiçbir sınırlayıcı ekipman ve yapay ışık kullanılmaz. Endüstriyel üretimde 25-30 bin tavuğun konulduğu kümeslere, organik üretimde sadece 4 bin 800 tavuk konulabilir. Organik tavuk en az 81, ortalama 90 günde kesime gider. Her kümese 20 dönümlük dolaşma alanı verilir.

Makarna ve sucuk organik olur mu?

Üretiminde organik yöntemler kullanılan makarna, pirinç, sucuk da organik olabilir. Sucuk etinin temin edildiği çiftlikler, organik üretim sistemine sahip olmalı.

Beyaz yumurta organik olmaz mı?

Kesinlikle yanlış bilgi. Yumurta hangi cins tavuktan elde ediliyorsa, o renk yumurta verir. Beyaz ve kahverengi olarak ayrılan tavuk cinsleri, hangi yolla üretilirse üretilsin kendi cinsine göre yumurta verir. Beyaz tavuk, organik beslenirse yumurtası da beyaz olur.

Sarısı koyu renkse köy yumurtası mıdır?

Ne yazık ki bu da yanlış bir bilgi. Yumurtanın sarısı koyu sarı olsun diye tavuk yumurtalarına müdahale ediliyor. Burada renk koyulaştırıcı kimyasallar, tavuğun yemine karıştırılıyor. Tavuğun sarısına bakıp kanmayın.

Canan Eraslan