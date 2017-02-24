Avrupa’nın En Ucuz Yemek Yenecek Ülkeleri

Yemeklere olan sonsuz sevgisini seyahat etme tutkusuyla bir araya getiren herkes yaklaşsın böyle. Bugün, belki de gideceğiniz bir sonraki rotayı belirleyeceğiniz, yeni yerler ve nefis yemekler keşfetme isteğinizi doya doya yaşayacağınız, bir sonraki durağınız olacak ülkeyi seçeceğiniz bilgilerle geldik karşınıza. Avrupa’nın yiyecek ve alkolsüz içecekler bakımından en ucuz ülkeleri listesi karşınızda! Avrupa Birliği İstatistik Bürosunun yaptığı araştırmalara göre bu ülkeler arasında hangisi ucuz, hangisi pahalı öğrenin, bir sonraki tatil planınızı şimdiden şekillendirin. Tabii, Türkiye’nin de listede olduğunu söylemeden geçmeyelim. Küçük bir not: Avrupa Birliği İstatistik Bürosunun yaptığı bu araştırma, insanların gelir düzeyinden bağımsız olarak değerlendirilmiş, ülkelerdeki günlük yiyecek ve içecek fiyatlarının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır.