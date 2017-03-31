Pastırmalı Pırasadan Mayasız Bükme

(4 Kişilik)

Pastırmalı Pırasadan Mayasız Bükme İçin Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı un (elenmiş)

6 yemek kaşığı pırasa (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı lor peyniri

4 dilim pastırma (ince kıyılmış)

Tadımlık tuz

Pastırmalı Pırasadan Mayasız Bükme Hazırlanışı

Ilık suda şekeri eritip yoğurma kabına alın. Sonrasında yoğurt, tuz ve unu ilave edip yoğurun. Hamurun kıvam alması için 30 dakika bekletin. İç harcı için; Pırasayı hafifçe kavurun, üzerine peynir, pastırma ve zeytinyağı ilave ederek karıştırın.

Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak açın. İç harçtan koyup muska şeklinde kapatın.

Orta ateşte teflon tavada 4 dakika bir tarafını, 2 dakika diğer tarafını pişirin. Sıcak olarak yoğurtla servis edin.

Yazarın Notu:

Bayram günü öğleden sonralarının babaanne klasiğidir bükme! Bayramlaşmayla birlikte hoş sohbete geçilir, buna çay ve bükme eşlik ederdi. Ebegümecinden ısırgana, pırasaya kadar çeşit çeşit otlara peynir katılarak yapılırdı hep.

Ben de pastırma ve pırasayı lor peyniriyle kullandım. Güzel oldu. Bu arada, “bükme sadece tuzlu malzemelerle yapılmaz”, diyerek acaba bir ezber daha mı bozuyorum? Tatlı harçları da denemeli miyiz? Nasıl olur?

Süleyman Dilsiz