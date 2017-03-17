Etli Çiğ Köfte Yenecek En Güzel Yerler

Yıllardır süre gelen “etsiz çiğ köfte çiğ köfte midir?” tartışmasına girmeden; şehirde bir elin parmaklarını geçmeyen etli çiğ köftenin adresleri için sıvadık kolları, çıkardık listeyi. Eğer listedeki mekanlar haricinde varsa bildiğiniz, sevdiğiniz mekanlar paylaşmaktan, elinizi taşın altına koymaktan çekinmeyin.

Avrupa Birliği’ne uyum yasası çerçevesinde 2008 yılında satışı yasaklanan etli çiğ köftenin, 2013 yılında sitrik asit hariç her türlü katkı maddesinin eklenmesi yasaklanarak satışına yeniden izin verildi.