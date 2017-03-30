Kremalı ve Tavuk Etli Yemek

4 Kişilik Kremalı ve Tavuk Etli Yemek

Kremalı ve Tavuk Etli Yemek İçin Malzemeler:

1,5 litre su

300 gram tavuk eti

1 su bardağı taze bezelye içi

1 adet kapya biber

1 adet havuç

1 adet soğan

100 ml. krema

200 gram brokoli

6-7 adet arpacık soğan

1 dal kereviz sapı

Tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

Kremalı Karışım İçin:

100 ml. krema

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Kremalı ve Tavuk Etli Yemek Hazırlanışı:

Suyu kaynatın. İri doğranmış tavuk etlerini, bezelyeyi, küçük doğranmış havuç ile kapya biberi, tuzu, tane karabiberleri, kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanları, iri doğranmış patatesleri ve kereviz sapını ekleyin. Orta ateşte 30 dakika pişirin. Küçük küçük doğradığınız brokolileri ekleyin. 5 dakika daha pişirmeye devam edin.

Kremalı karışım için tüm malzemeyi çırpın. Kaynamakta olan yemeğin suyundan birkaç kaşık alıp ılındırın. Karışımı kaynayan yemeğin içine yavaş yavaş ekleyin. Sürekli karıştırıp sos ile yemek bütünleşene kadar pişirin. Ocaktan alın, sıcak servis yapın.