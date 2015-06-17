Mamaliga

Dünya Mutfakları 1 Yorum

Mamaliga

Mamaliga Malzemeler:

1,5 litre su

250 gram mısır unu

2 çay kaşığı tuz

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

Mamaliga Hazırlanışı:

Suyu tencerede kaynatın. Mısır ununu yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırmaya devam edin. Tereyağını, tuzu ve karabiberi ekleyip kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp bir kasenin içine aktarın ve ters çevirerek şekil verin. Afiyet olsun.

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Bir Yorum

  1. Mujgan
    11 Mart 2016 - 15:44

    Cok sevdigimiz bir Romanya yemegi. Sahsen sut veya peynirle cok severim. Ama burda Romanya da genelde lahana yapragi sarmasi yaninda yenir veya baligin yaninda. Eger Romanya nin daglik bolgesine gitme firsatiniz olursa cobanlar size cok guzel bir mamaliga pisirip taze sutle veya tuzlu peynirle sunabilirler.

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