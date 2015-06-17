Mamaliga Malzemeler:

1,5 litre su

250 gram mısır unu

2 çay kaşığı tuz

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

Mamaliga Hazırlanışı:

Suyu tencerede kaynatın. Mısır ununu yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırmaya devam edin. Tereyağını, tuzu ve karabiberi ekleyip kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp bir kasenin içine aktarın ve ters çevirerek şekil verin. Afiyet olsun.