Mamaliga Malzemeler:
1,5 litre su
250 gram mısır unu
2 çay kaşığı tuz
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
Mamaliga Hazırlanışı:
Suyu tencerede kaynatın. Mısır ununu yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırmaya devam edin. Tereyağını, tuzu ve karabiberi ekleyip kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alıp bir kasenin içine aktarın ve ters çevirerek şekil verin. Afiyet olsun.
Cok sevdigimiz bir Romanya yemegi. Sahsen sut veya peynirle cok severim. Ama burda Romanya da genelde lahana yapragi sarmasi yaninda yenir veya baligin yaninda. Eger Romanya nin daglik bolgesine gitme firsatiniz olursa cobanlar size cok guzel bir mamaliga pisirip taze sutle veya tuzlu peynirle sunabilirler.