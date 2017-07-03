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Lübnan Usulü Cacık

Lübnan Usulü Cacık

Pratik Yemekler, Salata Tarifleri, Tarifler Bir yorum bırak

Lübnan Usulü Cacık

(2 – 4 Kişilik)

Malzemeler

Yarım kilo yoğurt

1 çay bardağı su

2 adet salatalık

3 dal taze soğan

1 adet kırmızıbiber

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

 Lübnan Usulü Cacık

Hazırlanışı

Salatalıkların kabuğunu soyup küçük doğrayın. Biberin çekirdeklerini temizleyin ve küp şeklinde doğrayın. Dereotu ve soğanları ince doğrayın. Hepsini bir kasede karıştırın.

Geniş bir kasede yoğurt ve suyu pürüzsüz bir hale gelinceye kadar çırpın. Sebzeleri ekleyin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Servis kaselerine paylaştırın. Arzuya göre buz ekleyerek servis yapın.

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