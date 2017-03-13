Limonun Saymakla Bitmeyen Faydaları

Ülkemizde yetişen hemen her mevsim bulabileceğimiz bir gıda limon. Eğer tansiyonunuzun düşme gibi bir sorunu yoksa yeterli ve düzenli tüketildiğinde vücuda faydalı olan limonun hangi hastalıklara rahatsızlıklara iyi geldiğini kısaca öğrenelim istiyorum.
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