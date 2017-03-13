Karaciğeri Besleyen Temizleyen Besinler

Karaciğer birçok aktiviteyi gerçekleştirerek vücudu sağlıklı tutmaya yarar. Sağlıksız beslenme koşulları, kötü yaşam tarzı, ağır işler karaciğeri olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuç olarak ise obezite, kalp-damar hastalıkları, kronik yorgunluk, baş ağrısı, sindirim sorunları, alerjiler ve diğer birçok sağlık sorunları ile ilgili riskler artış gösterebilmektedir. Karaciğerin temizlenmesi için birçok gıda etkili olabilmektedir. Ayrıca karaciğeri sağlıklı tutmak için gerekli yöntemleri uygulamak da fayda sağlar. Karaciğer aynı zamanda insülin, hemoglobin ve diğer hormonları parçalamaktan da sorumludur. Bunun yanı sıra kırmızı kan hücrelerini yok ederek kan için gerekli olan kimyasalların düzgün şekilde pıhtılaşmasını da sağlar.