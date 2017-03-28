Limonla Uyumanın Faydaları. Limonun bir çok faydasını okudunuz, gördünüz, yaşadınız sanıyorum. Bunu hiç okumadınız demek istiyorum ama değil… bazılarını mutlaka okumadınız, buna eminim. Yazıyı okuduğunuz nada eğer yoksa evde koşarak markete gidip hemen limon alacaksınız. Dünyaya gelmiş mükemmel nimetlerden biri olan limonun bakın daha başka ne gibi faydaları varmış. Hadi bakalım sırayla…