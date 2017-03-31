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Levrek Buğulama

Levrek Buğulama

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Levrek Buğulama

Levrek Buğulama Malzemeler

300 gram levrek fileto
3 adet domates rendesi
Yarım kuru soğan
1 diş sarımsak
30 gram mantar
1 adet defne yaprağı
30 gram tereyağı
1 yemek kaşığı krema
Yarım limon
2 adet sivri biber (jülyen doğranmış)
Yeterince tuz
Yeterince karabiber
Yeterince pul biber
Yeterince kimyon
Yeterince maydonoz

Levrek Buğulama

Levrek Buğulama Hazırlanışı

Soğanı, sarmısağı, mantarı ve sivri biberleri tereyağında soteleyin. Baharatlarını ilave edin. Üzerine 2 su bardağı su koyup 5 dakika süreyle kaynatın. Ardından fileto haline getirdiğiniz levrekleri ekleyip 5 dakika daha pişmeye bırakın. Krema ve maydanozunu da katıp 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra servis aşamasına geçebilirsiniz.

Şefler: Yücel Dereyayla, Çetin Çınar

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