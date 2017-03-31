Levrek Buğulama

Levrek Buğulama Malzemeler

300 gram levrek fileto

3 adet domates rendesi

Yarım kuru soğan

1 diş sarımsak

30 gram mantar

1 adet defne yaprağı

30 gram tereyağı

1 yemek kaşığı krema

Yarım limon

2 adet sivri biber (jülyen doğranmış)

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Yeterince pul biber

Yeterince kimyon

Yeterince maydonoz

Levrek Buğulama Hazırlanışı

Soğanı, sarmısağı, mantarı ve sivri biberleri tereyağında soteleyin. Baharatlarını ilave edin. Üzerine 2 su bardağı su koyup 5 dakika süreyle kaynatın. Ardından fileto haline getirdiğiniz levrekleri ekleyip 5 dakika daha pişmeye bırakın. Krema ve maydanozunu da katıp 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra servis aşamasına geçebilirsiniz.

Şefler: Yücel Dereyayla, Çetin Çınar