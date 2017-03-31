Izgara Levrek Fileto
(1 Kişilik)
Izgara Levrek Fileto Malzemeler
400 gram levrek fileto
1 çay kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yeterince tuz
Izgara Levrek Fileto Hazırlanışı
Fileto haline getirdiğiniz levrekleri zeytinyağı ve limon suyundan oluşan sosun içerisinde 5 dakika yatırın. Izgarada veya ızgara yoksa tavada, balığın derili tarafını 4 dakika, ön yüzünü ise 3 dakika olmak kaydıyla kısık ateşte kızartın. Arzu ettiğiniz sebze garnitürleriyle beraber süsleyerek servise sunun.
Şefler: Yücel Dereyayla, Çetin Çınar