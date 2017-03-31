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Izgara Levrek Fileto

Izgara Levrek Fileto

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Izgara Levrek Fileto

(1 Kişilik)

Izgara Levrek Fileto  Malzemeler

400 gram levrek fileto
1 çay kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yeterince tuz

Izgara Levrek Fileto

Izgara Levrek Fileto Hazırlanışı

Fileto haline getirdiğiniz levrekleri zeytinyağı ve limon suyundan oluşan sosun içerisinde 5 dakika yatırın. Izgarada veya ızgara yoksa tavada, balığın derili tarafını 4 dakika, ön yüzünü ise 3 dakika olmak kaydıyla kısık ateşte kızartın. Arzu ettiğiniz sebze garnitürleriyle beraber süsleyerek servise sunun.

Şefler: Yücel Dereyayla, Çetin Çınar

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