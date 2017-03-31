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Kübbül Müşviyye

Kübbül Müşviyye

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Kübbül Müşviyye – Kilis Yöresi

Kübbül Müşviyye Malzemeler:

3 su bardağı İnce Bulgur
400 gram yağsız ve sinirsiz dana kıyma
2 adet orta boy kuru soğan
250 gram kavram yağı ya da gömlek yağı
6 yemek kaşığı ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
4 tatlı kaşığı nane
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Kübbül Müşviyye

Kübbül Müşviyye Hazırlanışı:

Soğanı ince kıyım doğrayın, bulgur, nane, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyin. Yağsız kıymayı da ilave ederek macun kıvamında yoğurun. Kuzu iç yağını bıçakla ince kıyım doğrayın, ayrı bir kapta da sıcak su damlatarak sakız kıvamında yoğurun. İç yağına tuz, karabiber, nane, toz biber, ceviz, tarçın ekleyin. Bulgur karışımından içli köfte boyutunda köfteler yapın, karışımı da içine doldurun. Elinizde şekillendirerek köfte haline getirin. Izgarada ya da yağsız tavada pişirerek servis edin.

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