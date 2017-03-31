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Bella Vista

Bella Vista

Pasta Tarifleri, Tarifler, Tatlı Tarifleri Bir yorum bırak

Bella Vista

6-7 Kişilik Bella Vista

Kakaolu Kek İçin Malzemeler:

30 adet yumurta
1.860 gram un
2.250 gram toz şeker
300 gram kakao
60 gram kabartma tozu
1.000 ml. sıvı yağ
2.000 ml. Süt
Dilediğiniz kadar frambuaz

Bella Vista

Bella Vista Hazırlanışı:

Şeker ve yumurtayı kabartın, süt ve yağ ekledikten sonra tüm kuru malzemeyi katıp 6-7 dakika mikserde çırpın. 155 dereceye ayarlı fırında 1 saat süreyle pişirin. Fırından çıkınca üst kabuk kısmı alıp, düzeltin. Şurup ile ıslattıktan sonra frambuazları dizin. 1 litre su ile 300 gram toz şekeri kaynatıp ılıttıktan sonra frambuazların üstüne dökün, porsiyonlayıp üzerini parça çikolata ile kaplayın.

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