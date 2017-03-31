Bella Vista
6-7 Kişilik Bella Vista
Kakaolu Kek İçin Malzemeler:
30 adet yumurta
1.860 gram un
2.250 gram toz şeker
300 gram kakao
60 gram kabartma tozu
1.000 ml. sıvı yağ
2.000 ml. Süt
Dilediğiniz kadar frambuaz
Bella Vista Hazırlanışı:
Şeker ve yumurtayı kabartın, süt ve yağ ekledikten sonra tüm kuru malzemeyi katıp 6-7 dakika mikserde çırpın. 155 dereceye ayarlı fırında 1 saat süreyle pişirin. Fırından çıkınca üst kabuk kısmı alıp, düzeltin. Şurup ile ıslattıktan sonra frambuazları dizin. 1 litre su ile 300 gram toz şekeri kaynatıp ılıttıktan sonra frambuazların üstüne dökün, porsiyonlayıp üzerini parça çikolata ile kaplayın.