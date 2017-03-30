Krem Peynirli Profiterol

6 Kişilik Krem Peynirli Profiterol

Krem Peynirli Profiterol Malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

75 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 adet yumurta

Kreması İçin:

100 gram krem peynir

100 gram labne peyniri

50 ml. krema

Krem Peynirli Profiterol Hazırlanışı:

Tencereye suyu aktarın. Tuzu, şekeri ve tereyağı ekleyin. Orta ateşte tereyağını yakmadan kaynatın. Elenmiş unu ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. Hamur iyice top haline gelene dek dibini tutturmadan hızlıca karıştırın. Ocaktan alın ve hafifçe ılınması için 7 dakika bekleyin. Hamuru yoğurma makinesine alın. Makinenin düşük devrinde karıştırmaya başlayın ve teker teker yumurtayı ilave edin. Cıvık bir hamur olunca makineyi durdurun. Sıkma torbasının ucuna sıkma aparatı takın ve hamuru sıkma torbasına aktarın.

Hamurdan yağlı kağıdın üzerine küçük yuvarlak öbekler sıkın. Öbeklerin üzerinde hamur kıvrımları oluştuysa su ile ıslattığınız parmağınızla üzerlerini düzeltebilirsiniz. Hamuru önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 20-25 dakika pişirin. Fırından alın, soğumaya bırakın. Kreması için; Tüm malzemeyi kısık ateşte pütürsüz bir kıvam alana dek ısıtın. Ocaktan alın. Arada bir çırparak pütürleşmesini önleyerek soğutun. Profiterol hamurların üzerine peynirli sostan dökün. isteğe göre tereyağını yağda eritin, pul biber ekleyip karıştırın. Tereyağlı pul biberi sosun üzerine dökün. Hemen servis yapın.