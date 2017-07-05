Kızartma Sulusu ve Pilavı

‘’Memlekette çocukluğuma ait çok fazla anım yoktur benim. Mesela köklü mahalle arkadaşlıkları, hep aynı sokaklarda çaldığım kapılar… Ya da birini çok iyi tanımanın, yaptığı yaramazlıklara ortak olmanın getirdiği dedikodular yoktur. Sokakları, evleri, yüzleri, odaları durmaksızın değişen çocukluk yaşayan anlar bu duyguyu. Her gittiğinde biraz daha betonlaşan bir şehirdir memleket. Arada anneannemin götürdüğü yemyeşil bağların, hiç bitmeyecek hissi veren, uzayıp giden, üzerinde yalınayak yürüdüğüm kıpkırmızı toprağıyla, büyüklerin gülüşmelerini anlamak için çılgınca meraklarımla, kilerde tavana kadar dizilmiş ev ekmekleriyle anımsanan zamanlardır. Aslında belki, yaşadığım zamandan daha çok anneannemli anların yer tuttuğu bir mefhumdur çocukluk… İşte o anlardan biri de bayram sabahları hep beraber yenen yemeklerdi. Ramazan bayramları bütün aile bir aradayken sabah kahvaltısına kızartma sulu yapılırdı. Yanına da o mis gibi et suyundan tereyağlı pilav. İşte o anlardan ve anılardan güzel ve özel bir tarif…’’

Kızartma Sulusu ve Pilavı

(8 Kişilik)

Malzemeler:

1 kilo kemikli kuzu eti

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

Tane karabiber

Tuz

Pilav Malzemesi İçin:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı et suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Zeytinyağını tencerede ısıtın. Etlerin her iki tarafını kızartın. Domates salçasını ilave edin. Salçanın rengi dönüp kararmadan yaklaşık 1-2 dakika kavurun. Üzerine kaynar suyu, tane karabiberi, soyduğunuz soğanı bütün halde ilave edin. Etler kemikten ayrılana kadar pişirin (istenirse düdüklü tencerede de pişirilebilir).

Pilav için; Pirinci sıcak suda 2 saat bekletin. Daha sonra iyice yıkayıp süzün. Tereyağını pilav tenceresinde eritin. Pirinci ilave edin. Pirinçler hafif saydamlaşana kadar kavurun. Kanayan et suyundan 3 su bardağı kadarını alarak ince telli bir süzgeçten geçirin ve kavrulan pirincin üzerine dökün. Orta ateşte eşit kaynaması için bekleyin. Kaynayınca ateşi kısın. Pirinçler suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Hafif karıştırıp ocaktan alın. Demlenmeye bırakın.