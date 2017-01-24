Ispanak Köklü Yayla Çorbası

(4 Kişilik)

Ispanak Köklü Yayla Çorbası İçin Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

4-4,5 su bardağı su

1 adet yumurta

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

500 gram temizlenmiş ıspanak kökü

1 tatlı kaşığı un

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Ispanak Köklü Yayla Çorbası Hazırlanışı:

Ispanak köklerini kaşığa sığacak şekilde doğrayın. 1 tatlı kaşığı un ilave edilmiş suda 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra süzüp tereyağında yumuşayıncaya kadar kavurun. Pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye aktarın. Üzerine 3 bardak suyu ilave edin. Orta ateşte pirinci yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurdu, yumurtayı, unu ve 1 bardak suyu iyice çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan bir bardak kadarını alıp yoğurtlu karışımın ılınmasını sağlayın. Hazırlamış olduğunuz yoğurtlu karışımı kaynamakta olan çorbanın suyuna sürekli karıştırarak yavaş yavaş ilave edin. Tereyağını ve ıspanakları da ekleyin. Birkaç taşım kaynattıktan sonra en son tuzunu ilave edin. İsteğe göre pul biber serpip sıcak servis yapın.