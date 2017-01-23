Dereotlu ve Zencefilli Lahana Çorbası

(4 Kişilik)

Dereotlu ve Zencefilli Lahana Çorbası İçin Malzemeler

10 adet yaprak lahana

Yarım demet dereotu

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı toz zencefil

Kırmızı pul biber, karabiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

5-6 bardak su

Dereotlu ve Zencefilli Lahana Çorbası Hazırlanışı

Yıkanmış lahana yapraklarını suda kaynatın. Pişmesine yakın yıkadığınız dereotunu ilave edin ve sonra blendardan geçirin, toz zencefil, karabiber ve limon suyunu bu karışıma ilave edin. Ayrı bir tencerede ince doğranmış soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun ve kırmızı pul biberi ekleyin. Hazırladığınız çorbayı servis ederken üzerine yağda kavurduğunuz karışımı ilave edebilirsiniz.

Funda ÖZKAN

Diyetisyen

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