Karamelize Brüksel Lahanası

(4 Kişilik)

Karamelize Brüksel Lahanası İçin Malzemeler:

1 kilo brüksel lahanası

1 adet limon

1 adet Meksika biberi

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber

Karamelize Brüksel Lahanası Hazırlanışı:

Brüksel lahanalarının baş kısımlarını kesin, dış yapraklarını soyup yapraklardan sağlam olanları ayırın. Temizleyip yıkadığınız Brüksel lahanalarını ortadan ikiye bölün. Geniş bir tavada 2 çorba kaşığı zeytinyağını ısıtın, Brüksel lahanalarının düz kısımları altta kalacak şekilde karamelize olana kadar 5-6 dakika pişirin. Fırın tepsini yağlayın ve Brüksel lahanalarının karamelize olmuş kısımları üstte kalacak şekilde tepsiye yerleştirin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.

Sosu için; Limonun kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın, Meksika biberini ince ince doğrayın ve nar ekşisi ile birlikte hepsini derin bir kapta iyice karıştırın. Brüksel lahanaları fırından çıkar çıkmaz ayırmış olduğunuz dış yaprakları sıcak Brüksel lahanaları ile karıştırın, halen fırın tepsisindeyken sosunuzu ekleyin ve Brüksel lahanaları sosu tamamen emdikten sonra servis edin.

Fotoğraflar ve Yapım: Ece TAŞTAN