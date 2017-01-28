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Fırında Yer Elması ve Gremolata

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Fırında Yer Elması ve Gremolata

(4 Kişilik)

Fırında Yer Elması ve Gremolata İçin Malzemeler:

Yarım kilo yer elması
2 diş sarımsak
1 avuç maydanoz
1 adet limonun kabuğu
3 kaşık zeytinyağı
1 çay kaşığı sarımsak tozu
Üzeri için eski kaşar
Tuz, karabiber

Fırında Yer Elması ve Gremolata Hazırlanışı:

Yer elmalarının kabuklarını soymadan iyice yıkayın ve topraklarından arındığından emin olun. Yer elmalarının büyüklükleri eşit değilse büyük olanları birkaç parçaya keserek boyutlarını eşitleyin. Geniş bir kapta yer elmalarını zeytinyağı, sarımsak tozunu, tuzu ve karabiber ile karıştırın. Soslanmış yer elmalarını fırın tepsisine aktarın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika, tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.
Limon kabuğunu, rendelenmiş sarımsakları ve ince kıyılmış maydanozu karıştırarak gremolatanızı hazırlayın. Fırından çıkardığınız yer elmaları halen sıcak iken gremolatanın ¾’ünü yer elmalarına ekleyerek, iyice karıştırıp servis tabağınıza alın. Kalan gremolatayı ve rendelenmiş kaşar ekleyerek sıcak olarak servis edin.

Fotoğraflar ve Yapım: Ece TAŞTAN

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