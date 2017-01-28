Karnabahar Çorbası Nasıl Yapılır?

Kış sebzeleri ile pratik tarifler…

Nedense çoğumuz kış sebzelerine, yaz sebzelerine kıyasla daha mesafeli duruyoruz. Sanırım bu yüzden asıl yaz sebzesi olan patlıcan, kabak, dolmalık biberler seralarda kışın da yetiştirilip yıl boyunca emrimize amadeler artık. Yaz ortasında serada yetişmiş karnabahar ya da kereviz arayanı hiç duymadım. Bu yazımda sizinle paylaşacağım tariflerde göreceksiniz ki, kış sebzeleri ile de hem pratik hem de inanılmayacak derecede lezzetli sonuçlara ulaşmak mümkün. Özellikle yer elmalarının basitçe fırında pişirildiklerinde muhteşem bir lezzete dönüştüklerini görünce zannediyorum ızgara etlerinizin yanına bir daha patates pişirmek istemeyeceksiniz. Buyurun benim elimin lezzetinden kış sebzeleri. Afiyet olsun…

Karnabahar Çorbası

(4 Kişilik)

Karnabahar Çorbası Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

2 adet orta boy soğan

3-4 diş sarımsak

1 su bardağı kabuksuz çiğ badem

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Karnabahar Çorbası Hazırlanışı:

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp küçük parçalar halinde doğrayın. Derin bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve ince doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurun. Soğanlar yumuşamaya başladığında karnabaharı ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte karnabaharlar yumuşayana kadar 15 dakika pişirin. Karnabaharlar yumuşadığında tencereye bademleri, 1,5 litre suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. 15-20 dakika daha pişirin. Pişen çorbanızı blenderdan geçirip gerekiyorsa sıcak su ile kıvamını ayarladıktan sonra sıcak servis edin.

Fotoğraflar ve Yapım: Ece TAŞTAN