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Kabaklı ve Pırasalı Crumble

Kabaklı ve Pırasalı Crumble

Sebze Yemekleri Bir yorum bırak

Kabaklı ve Pırasalı Crumble

4 Kişilik Kabaklı ve Pırasalı Crumble

Kabaklı ve Pırasalı Crumble Malzemeler:

2 adet orta boy kabak
1 dal pırasa
1 adet orta boy havuç
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
Tuz, karabiber
Bir tutam safran
Hamuru İçin:
125 gram un
70 gram tereyağı (buzdolabından yeni çıkmış olmalı)
25 gram rendelenmiş parmesan peyniri (veya eski kaşar peyniri)
1 tutam tuz
4-4 dal kıyılmış dereotu

Kabaklı ve Pırasalı Crumble

Hazırlanışı:

Hamuru için; Unu, rendelenmiş peyniri, baharatını, kıyılmış dereotunu ve tuzu bir kapta harmanlayın. Küp şeklinde doğranmış tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla hafif hafif ovarak deniz kumu gibi un haline getirin. Sebzeli karışım için; Kabakları kabuğuyla birlikte küp şeklinde doğrayın. Temizlenmiş pırasayı ince ince, havucu da zar şeklinde doğrayın. Pırasayı zeytinyağında birkaç dakika kadar kavurun. Sebzeli karışımı ısıya dayanıklı bir kaba aktarın. Üzerine kum haline getirdiğiniz hamuru serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, üzeri kızarana dek pişirin.

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