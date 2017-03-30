Frenk Üzümlü ve Elmalı Crumble

4 Kişilik Frenk Üzümlü ve Elmalı Crumble

Frenk Üzümlü ve Elmalı Crumble İçin Malzemeler:

3 adet büyük boy kırmızı erik

1 tatlı kaşığı tarçın

1 avuç ceviz içi

1 salkım Frenk üzümü (veya dondurulmuş vişne de olur)

Hamuru İçin:

125 gram un

70 gram tereyağı (buzdolabından yeni çıkmış olmalı)

50 gram pudra şekeri

1 tutam tuz

Frenk Üzümlü ve Elmalı Crumble Hazırlanışı:

Hamuru için; Unu, şekeri ve tuzu bir kapta harmanlayın. Küp şeklinde doğranmış tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla hafif hafif ovarak deniz kumu gibi un haline getirin. Meyveli karışım için; Çekirdeklerini çıkarttığınız elmaları kabuğuyla birlikte küp şeklinde doğrayın. Tarçını, yağsız olarak tavada hafifçe kavurduğunuz ceviz içini de ekleyip harmanlayın. Meyveli karışımı ısıya dayanıklı küçük kaplara veya malzemenin sığacağı şekilde istediğiniz boyutta bir kaba paylaştırın. Üzerine, kum gibi un haline getirdiğiniz hamuru serpin. En son tek tek ayıkladığınız frenk üzümlerini veya dondurulmuş vişne tanelerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın, sıcak veya ılık servis yapın. İsteğe göre vanilyalı dondurma eşliğinde de servis edebilirsiniz.