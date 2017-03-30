Bitter Çikolatalı Profiterol

6 Kişilik Bitter Çikolatalı Profiterol

Bitter Çikolatalı Profiterol İçin Malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

75 gram tereyağı

Bir tutam tuz

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı toz şeker

4 adet yumurta

Ganaj İçin:

200 gram bitter çikolata

100 ml. krema

Pastacı Kreması:

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta (tepeleme)

1 çorba kaşığı un (tepeleme)

2 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı veya margarin

100 ml. krema

1 paket vanilya

Bitter Çikolatalı Profiterol Hazırlanışı:

Tencereye suyu aktarın. Bir tutam tuzu, şekeri ve tereyağı ekleyin. Orta ateşte tereyağını yakmadan kaynatın. Vanilyayla birlikte elenmiş unu ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin. Hamur iyice top haline gelene dek dibini tutturmadan hızlıca karıştırın. Ocaktan alın ve hafifçe ılınması için 7 dakika bekleyin. Hamuru yoğurma makinesine alın. Makinenin düşük devrinde karıştırmaya başlayın ve teker teker yumurtayı ilave edin. Cıvık bir hamur olunca makineyi durdurun. Sıkma torbasının ucuna sıkma aparatı takın ve hamuru sıkma torbasına aktarın.

Hamurdan yağlı kağıdın üzerine küçük yuvarlak öbekler sıkın.

Öbeklerin üzerinde hamur kıvrımları oluştuysa su ile ıslattığınız parmağınızla üzerlerini düzeltebilirsiniz.

Hamuru önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 20-25 dakika pişirin. Fırından alın, soğumaya bırakın.

Pastacı kreması için; Tereyağı ve krema dışındaki tüm malzemeyi sos tenceresine alın. Çok kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. İndirmeye birkaç dakika kala tereyağını ve kremayı ekleyin. İyice karıştırıp pütürsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın. Arada bir çırparak pütürleşmesini önleyerek soğutun. Pişen hamurların tek tek enine ikiye hafifçe kesin ve hazırladığınız hamuru sıkma torbasına aktarın. Sıkma torbası yardımı ile hamurların arasını doldurun. Çikolatayı benmari usulü eritin. kremayı ekleyip pütürsüz bir kıvam elde edin. Profiterol hamurların üzerine dökün. Hemen servis yapın.