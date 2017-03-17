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İşte En Lezzetli Yöresel Sivas Yemekleri

İşte En Lezzetli Yöresel Sivas Yemekleri

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Dillere destan Sivas yemekleri. Milattan önce 8.000 yılına varan tarihi, tarihin farklı noktalarında attığı önemli adımlar ve Aşık Veysel’in memleketi oluşuyla Sivas, kendine has güzel bir kaosu içinde barındırır. Yemekler de bu kaostan payına düşeni almış, ağız sulandıran, damak çatlatan yiyeceklere dönüşmüşlerdir. Eğer bir Sivaslı tanıyorsanız, ki büyük ihtimalle tanıyorsunuzdur, kendisinden size yemek yapmasını rica edin. Çünkü Sivas mutfağını tatmayan bilemez. Biz sorduk, araştırdık, Sivaslıların gönlüne ferahlık verecek, diğer memleketlerde yaşayanların da iştahını kabartacak yemekleri bulduk.

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