Evde Ekmek Nasıl Yapılır? Doktorlar ne kadar sağlıksız dese de seviyoruz biz ekmeği. Nasıl sevmeyelim? Yumuşacık, sıcacık oluşuna dahi yüzlerce methiye dizilebilir, her diliminde mutluluğun tarifini yeniden yazabiliriz. Soframızın baş tacı çünkü ekmek. Her öğünde ekmek, peynir, zeytin olsa oturup keyifli yiyebilme potansiyeline de sahibiz üstelik. Her şey bir yana ekmek bir yana bizim için. Hele evde yapılanı, emekle yoğrulanları yok mu? Nefis!

Duyduk ki aranızda kendi ekmeğini evde kendini yapmak isteyenleriniz varmış. Bu isteği içinde olup eli bir türlü ekmek yapmaya gitmeyenler, yapmaktan korkanlarınız da varmış. Korkmayın, üşenmeyin! Bu pratik bilgiler ve püf noktalarını bildikten sonra gerisi şıp diye gelecek. Ekmek yapma ustasına dönüşmenizin yolu bu başlangıçlardan geçiyor. Şimdi başlıyoruz evde ekmek nasıl yapılır…

Hamur İçin Gerekli Mayaya Dikkat

Ekmek yapmaya karar veren herkesin ilk aşamada bilmesi gereken en önemli konuların başında mayalar geliyor. Maya, ekmeğinizin kabarmasını sağlayacak, pofuduk görüntüyü ona verecek en önemli malzeme. Kısaca mayanın ne olduğundan bahsedecek olursak; maya, tek hücreli bir organizma. Hamuru nasıl kabarttığı ise tamamen kimya. Mayalar, glikozla tepkimeye girdiğinde glikozu parçalıyor ve karbondioksit açığa çıkıyor.

Hamurun içine dağılan gaz, hamurun kabarmasını sağlıyor.

Dört çeşit mayadan bahsetmek mümkün. Yaş maya, instant maya, kuru maya ve ekşi maya. Ekmek yapmaya yeni başlayanlardansanız ekşi mayayı bir sonraki aşamaya bırakın. Kuru, instant ya da yaş maya ile ekmeklerinizi yapmaya başlayın.

Kuru ve yaş maya ekmek hamurunda aynı işlevi görüyor. Yaş maya marketlerde küpler halinde satılıyor. Kuru maya ise paketlerin içinde toz halde bulunabiliyor.

Uygun koşullarda sakladığı takdirde yaş mayanın raf ömrü daha kısa, kuru mayanın ömrü daha uzun. Her ikisini de buzdolabında hava almayacak şekilde saklamanız gerekiyor. Ekmek yaparken her ikisini de kullanabilirsiniz. Püf noktalarına gelecek olursak; 100 gram yaş maya = 40 gram kuru maya. 1 küçük paket yaş maya 42 gram olduğuna göre; 42 gram yaş maya = 17 gram kuru maya. Mayalarınızı bu formüle uygun olarak modifiye edip kullanabilirsiniz.

Mayalarınızı kullanmadan önce sıvıların içinde aktive etmeyi de ihmal etmeyin. Ama bu durum instant maya için geçerli, onu bu şekilde aktive etmenize gerek yok. Özellikle yaş mayayı sıvıların içinde eriterek kullanın. Mayaları da bir nebze olsun tanıdıysak gelelim unlara.

En Önemlilerinden Biri de Un

Ekmeğin en önemli ikinci malzemesi ise un. Un tercihiniz ekmeğinizin her şeyini etkileyecektir, unutmayın. Ekmek yapmayı hiç bilmeyen ve yeni başlayanlardasınız önerimiz beyaz unla başlamanızdan yana. Çok amaçlı olarak nitelendirilen bu unlar, her türlü hamur işi yapımına uygun olduğu gibi ekmek yapımına da gayet uygun. Beyaz unun yanında, tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Ancak eliniz belli bir süre tam tahıllı, çavdar unu, karabuğday unu gibi diğer unlara lütfen gitmesin.

Zenginleştirilmiş hamurlar diye tabir edilen, birden fazla unu karıştırarak yapacağınız hamurlardan ilk aşamada uzak durun. Önce beyaz un ve tam buğday unuyla şahane ekmekler yapmayı öğrenin. Sabırlı olun. İçindeki kepeğinden arındırıldığı için pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Bu nedenle beyaz un, ekmeğinize yumuşacık bir doku kazandırır. Dilerseniz onu tam buğday unuyla harmanlayarak da ekmeğinizi yapabilirsiniz. Kullanacağınız unu havalandırmak amacıyla mutlaka birkaç kez eleyin, farkı göreceksiniz.

Tarifin Her Aşamasına Birebir Uyun

Bu aşama çok çok önemli. Tarifte yazan oranlara bağlı kalmaya özen gösterin. Ekmek yapmaya hatta yemek yapmaya yeni başlayanların düştüğü en büyük hatalardan biri bu. Verilen ölçülere uymadan tarif yapmaya çalışırsanız sonuçları çok da düşündüğünüz gibi olmayabilir. Bu nedenle mutlaka minik dahi olsa bir mutfak tartısı edinin ve adımları söylendiği şekilde uygulayın. Kısacası tarifleri okumayı bilin.

Büyük Boyutlarda Değil, Küçük Ekmekler Pişirin

Ekmek yapmaya henüz başladıysanız öyle çok büyük boyutlarda ekmek pişirmemeye özen gösterin. Minik boyutlarda ekmek pişirin. Daha küçük miktarlardaki malzemeleri yoğurmak size büyük kolaylık sağlayacaktır. Önce minik ekmekleri halledin, ardından 1 kiloluk ekmekleri nefis bir biçimde pişireceğinize eminiz.

Yoğururken Çok Fazla Un Kullanmayın

Tarifte belirtilen miktardan daha fazla un eklememeye özen gösterin. Hamurunuzu yoğururken çok fazla unlamayın. Un ilave ettikçe hamurunuzun kıvamı sertleşecektir, unutmayın.

Mayalanması İçin Hamura Gerektiği Kadar Zaman Verin

Şimdi asıl meselemiz olan Evde Ekmek Nasıl Yapılır?’a geçelim. Mayalanmamış bir hamuru fırına atarsanız dilediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bu nedenle hamura mayalanması için vakit verin ve sabırlı olun. Hamurları hava almayacak bir biçimde oda sıcaklığında en az 1 saat, ekmek pişirme kabının içinde de en az yarım saat dinlendirin.

Mayalandıkça kıvamı güzelleşecektir. Oda sıcaklıkları kış aylarında düşer. Eğer kış aylarında ekmek mayalandırıyorsanız fırınınızı 60 derecede 10 dakika ısıtıp, 5 dakika dinlendirdikten sonra hamurunuzu yine ağzı kapalı bir biçimde fırının içinde mayalandırmaya bırakabilirsiniz. Böylelikle mayalandırma işlemini de hızlandırmış olursunuz.

Veeee Başlayın…

İlk aşamada kocaman köy ekmekleri pişirmeye, ekşi mayalı ekmekler yapmaya çalışmayın. Komplike tarifler gözünüzü korkutur, sonuçları sizi tatmin etmeyebilir. Bu nedenle klasik ekmeklerle başlayın. Özellikle kuru mayaların ve beyaz unların kullanıldığı tariflere yönelin. Bizim önerimize gelecek olursak; size klasik bir ekmek yapımının tarifini verelim. Ardından diğer aşamalarında dikkat etmeniz gerekenleri anlatalım.

Yeni Başlayanlar İçin Evde Ekmek Nasıl Yapılır?

Malzemelerimizi sayarak başlayalım:

1 su bardağı ılık süt, 1,5 yemek kaşığı kuru maya, 1/3 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 3 su bardağı un.

Yapılışına gelecek olursak; ılık süt, su, şeker ve mayayı bir kabın içine aktarın ve bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Ardından içine tuzu ve unu azar azar ilave ederek karıştırın. Yoğurmaya başlayın. İyice yoğurduktan sonra hafif un serpilmiş bir başka kabın içine ekmek hamurunu aktarın.

Üzerini streç film ile hava almayacak şekilde örtün. Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın. Hamurun iki katına çıktığını göreceksiniz. Bu aşamada hamurunuzu hafif un serpilmiş tezgaha alın, 1 dakika kadar yeniden yoğurun. Şekil verin ve pişirme kabının içine aktarın. Üzerini kapatarak kabın içinde 30-40 dakika daha mayalanmaya bırakın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Pişirmeden önce ekmeğin üzerini suyla hafifçe ıslatın. Pişirdikten sonra çıkarın, oda sıcaklığında soğutun ve afiyetle tüketin.

Pişirirken Bunlara Dikkat

Pişirirken fırının içerisine içi su dolu minik bir kap koyun. Özellikle ince kabuklu ekmekler için ekmeğinizi bir fıs fıs yardımıyla hafifçe ıslatın. Bu şekilde dokusu daha güzel bir ekmek elde edeceksiniz. Pişirme aşamasında fırının kapağını sürekli açmayın. Bırakın fırın ısısını kaybetmeden ağır ağır pişsin. Fırınınızı önden mutlaka tarifte söylendiği ısıda ısıtın. Isıyla oynamayın, yükseltip düşürmeyin.

Pişirdikten Sonra Hemen Kesmeyin

Ekmeğinizi pişirdikten sonra hemen kesmeye kalkışmayın. Hemen keserseniz içi hamur, hafif ıslak bir ekmekle karşılacaksınız. Tüm aşamalarda gösterdiğiniz sabrı piştikten sonra da gösterin. Ekmeğinizi oda sıcaklığında 30 dakika kadar mutlaka dinlendirin. Dinlendikten ve ilk ısısını attıktan sonra dilimleyerek afiyetle tüketin. Hazırladığınız ekmeğin yiyemediğiniz kısmını dilimleyip buzdolabı poşetinin içine aktarın ve dolaba kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkarıp, ısıtarak keyifle tüketin.

Ekmek Yapmak Sabır İşi, Sabırlı Olun

En önemlisi de ekmek çok kıymetli bir ürün. Sabır ve emek gerektiriyor ama sonuçlarına da tamamen değiyor. Bahsettiğimiz noktalarda dikkatli olduğunuz takdirde mis gibi ekmekler yapmanız çok da zor değil. Fırından çıkan koku ve yerken damağınızda hissedeceğiniz lezzet tüm emeklerinizin ve sabrınızın ürünü olacak. Küçük adımlarla başlayın, ileride daha muhteşem ekmekler pişireceğinize eminiz. Böylelikle kendi ekmeğimizi kendimiz pişirmeyi ve evde ekmek nasıl yapılır öğrenmiş olduk.