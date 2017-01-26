Ispanaklı ve Tulum Peynirli Ravioli

(2 Kişilik)

Malzemeler

Hamur İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Ispanaklı ve Tulum Peynirli Ravioli Hamurunun Hazırlanışı

Unu, karıştırma kabının içine dökün, havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler yapın ve merdane ile açın. Ardından küçük kareler şeklinde dilimleyin.

Ispanaklı ve Tulum Peynirli Ravioli’nin Hazırlanışı:

Taze ıspanağı bol suda yıkayıp suyunu süzdükten sonra, 180 dereceye ayarlı fırında 8 dakika rengini koruyarak pişirin. Soğuttuktan sonra ufak ufak doğranmış 4 diş sarımsağı ve tulum peynirini ilave edin. Çok ezmeden karıştırın. Küçük kareler halindeki hamurun içine koyarak üzerini diğer küçük karelerle kapatın. Etrafını ıslatatın. 2 su bardağı soğuk suyu tencereye dökün. Defne yaprağı, toz zencefil ve zeytinyağı ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur). Kaynayan suyun içine raviolinizi atın. 5 dakika kısık ateşte, makarnaları hafif karıştırarak haşlayın. Pişirme suyuna en son tuz ve karabiber ekleyin. Servis tabağına koyduktan sonra isteğe göre özel domates sosu ile süslenebilir.

Özel domates sosumuzu hazırlamak için; Kabuğu soyulmuş 2 adet domates, 3 diş sarımsak ve bir adet taze pancarı küçük küçük doğrayarak tencereye atın. Zeytinyağı ve defne yaprağı ile soteleyin. 1 su bardağı su ekleyerek kısık ateşte kaynatın. Lezzetlendirmek için 1 kaşık elma sirkesi, 1 çay kaşığı bal ilave edip tekrar 5 dakika daha kaynatın. Karışımı rondadan geçirin, sosunuz hazırdır. Hazırladığınız sostan fazla yaparsanız kavanoza koyup buzdolabında bekleterek istediğiniz zaman da kullanabilirsiniz.