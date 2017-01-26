Cevizli Kızarmış Mantı

(2Kişilik)

Cevizli Kızarmış Mantı İçin Malzemeler

Hamuru İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Hamurun Hazırlanışı

Unu, karıştırma kabının içine koyun, havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ilave edin. Sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler yapın ve merdane ile açın. Ardından küçük kareler halinde dilimleyin.

Cevizli Kızarmış Mantının Hazırlanışı:

Lor peyniri, dereotu ve çok ince kıyılmış ceviz içini zeytinyağı ile iyice yoğurun. Küçük kareler halindeki hamurumuzun içine koyarak üçgen şeklinde kapatın. 1 su bardağı soğuk suyu tencereye boşaltın. Defne yaprağı ve zeytinyağı ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur). Kaynayan suyun içine mantıları atın. 3 dakika kısık ateşte haşlayın. Daha önce ısıtmış olduğunuz güvecin içine 1 kaşık tereyağı, ceviz içi ve bir tutam taze kekiği koyup soteleyin. Ardından haşlanmış olan üçgen mantıları ekleyin. 2 tarafı da kızardıktan sonra üzerine ceviz koyup servis edin.