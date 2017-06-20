İftarda meyve suyunu sofranızdan eksik etmeyin

Sağlıklı bir oruç dönemi geçirmek ve uzun süren açlıktan sonra düşen kan şekerini yükseltmek için uzmanlar, iftarın meyve suyu ile açılmasını öneriyor.

Yılın en uzun günlerine denk gelen oruç döneminde uzun süren açlıktan sonra metabolizmanın ana isteği, iftarda enerji kaynağına en kısa yoldan ulaşmak oluyor. Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi Beslenme ve Diyatetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Özellikle beyin ve sinir hücreleri glikoz formunda enerji ihtiyacı duyarlar. İftarda 16-18 saatlik bir açlıktan sonra düşen kan şekerimizin en kısa zamanda yükselmesine bir bardak meyve suyu yardımcı olur. Ayrıca, bir gün içerisinde almamız gereken 5 porsiyon meyve ihtiyacımızın da yaklaşık 2-3 porsiyonunun karşılanmasına destek olur.” dedi.

Ramazanda vücudumuzun sıvı dengesinin çok daha önem kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. İnanç, iftarda meyve suyu tüketiminin oruç tutanlar için dengeli beslenmenin anahtarlarından da biri olduğunu kaydetti.

Açlık hissini dengeliyor, sindirimi kolaylaştırıyor

Prof. Dr. Neriman İnanç, iftarı açarken içilen bir bardak meyve suyunun enerji ve sıvı kaynağı olarak tokluk verebileceğini ve uzun süreli açlıktan sonra aniden aşırı besin tüketmemize de engel olabileceğini belirtiyor. İnanç ayrıca, meyvelerde bulunan meyve asitlerinin (malik, sitrik ve oksalik asit) sindirimi kolaylaştırdığını ve Ramazan’da sıklıkla karşılaşılan sindirim problemlerinin hafifletilmesine yardımcı olduğunu söylüyor.