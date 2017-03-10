Şef Elif Çıtak’ın Hacer Şener ile bir mutfak sohbeti… Yemek meraklıları için okumaya değer…

Hacer Şener ile beraberiz. Hacer Hanım güzel ve bir o kadar da yetenekli bir kadın… Merak edenler için hemen Instagram hesabını vereyim; @ortayakarışık. Tam 3 yıl önce bu işe hobi olarak başlayan Hatice Hanım, kısa sürede hobisini yemek blogger’ı dediğimiz profesyonel alana taşımayı başaranlardan. Blogger olduktan sonra hayatında birçok şey değişmiş. Daha renkli, heyecanlı ve hareketli bir dünya içerisinde bulmuş kendini… Blog’unda yeni mekanları, yeni çıkan veya trend ürünleri tanıtıyor, yeni tarifler deniyor ve bunları tüm detayları ile yazıyor. Bu ay Sizler için birlikte mutfağa girip, Sevgililer Günü’nde sevdikleriniz için hazırlayacağınız bir masa kurduk. Ama masayı asıl güzel yapan sohbetiydi. Hacer Hanım ile çok keyifli bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Umarım size olan yansıması da bu derece keyifli olur…

Hacer Şener’den bize kalanlar…

“Bu çok sevdiğim yemek hobimi mutfağımdan farklı yerlere taşıyabilmek beni çok mutlu etti. Ve en önemlisi çok güzel arkadaşlar edindim… Bu arada yemek konusunda senin gibi profesyonel değilim ama bir anne olarak bile 30 yıllık tecrübeye sahibim… Her zaman mutfak benim hayatımda önemli bir yer tuttu. Farklı tarifler denemeyi, farklı sunumlar yapmayı ve yiyenlerin övgüsünü almayı seviyorum. Misafir ağırlamak benim için bir zevk. İnanın 30 yıldır biriktirdiğim tariflerim var.

Bir de söylemeden geçemeyeceğim. Herhalde bitirme tezine konu olan ilk blogger benim. Atatürk Üniversitesi Radyo TV Bölümü’nden, hiç tanımadığım bir arkadaşım, bir gün özelden yazdı. “Bitirme tezim için sizinle ‘Türkiye’de blogger olmak’ konulu bir röportaj yapmak istiyorum” dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Hatta gece 2’ye kadar tamamlayıp gönderdim. Benim de o yaşta çocuklarım var. Bir şeyleri yetiştirmeye alışkınım. Ve sonuçta kızımız derece ile mezun oldu. Bu da benim için ayrı bir mutluluk. İlerleyen zamanlarda hayalim; yemek üzerine bir TV programı yapmak, gazete veya dergide yemek tarifleri yazmak diyebilirim. Sonuçta yıllardır zevkle yaptığım işi, insanlarla paylaşmak güzel bir duygu. Sizin bu güzel derginizle çekim yapmak da benim için çok özel bir durum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN