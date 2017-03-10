Frambuazlı Kalpli Cheesecake

(4 Kişilik)

Frambuazlı Kalpli Cheesecake Malzemeler

Tabanı İçin:

2 paket yulaflı bisküvi

100 gram erimiş tereyağı veya margarin

Peynirli Karışım İçin:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket süt kreması

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

300 gram labne peyniri

Frambuazlı Sos İçin:

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı şeker

200 gram frambuaz

Frambuazlı Kalpli Cheesecake Hazırlanışı

Bisküvileri un haline getirin. Üzerine erimiş yağ koyup karıştırın.

Altına yağlı kağıt koyduğunuz, kelepçeli kalpli kalıba bastırın. Buzdolabında bekletin.

Peynirli karışım için; 2 adet yumurtayı,1 su bardağı şeker ile çırpın.

Krema, labne peyniri, vanilya ve un ile dolgu malzemesi hazırlayın.

Dolaptan çıkan bisküvilerin üzerine dökün.

170 dereceye ayarlı fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Soğuyuncaya kadar fırında bekletin.

Frambuazlı sos için; Sığ bir tencerede frambuaz, su ile açtığınız nişasta ve şekeri yoğun kıvam alıncaya kadar pişirin.

Soğuyunca kalıptan çıkan cheesecake’in üzerine sosu döküp, üzerini frambuazla süsleyin.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK