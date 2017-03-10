Frambuazlı Kalpli Cheesecake
(4 Kişilik)
Frambuazlı Kalpli Cheesecake Malzemeler
Tabanı İçin:
2 paket yulaflı bisküvi
100 gram erimiş tereyağı veya margarin
Peynirli Karışım İçin:
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket süt kreması
3 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
300 gram labne peyniri
Frambuazlı Sos İçin:
1 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı su
2 yemek kaşığı şeker
200 gram frambuaz
Frambuazlı Kalpli Cheesecake Hazırlanışı
Bisküvileri un haline getirin. Üzerine erimiş yağ koyup karıştırın.
Altına yağlı kağıt koyduğunuz, kelepçeli kalpli kalıba bastırın. Buzdolabında bekletin.
Peynirli karışım için; 2 adet yumurtayı,1 su bardağı şeker ile çırpın.
Krema, labne peyniri, vanilya ve un ile dolgu malzemesi hazırlayın.
Dolaptan çıkan bisküvilerin üzerine dökün.
170 dereceye ayarlı fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
Soğuyuncaya kadar fırında bekletin.
Frambuazlı sos için; Sığ bir tencerede frambuaz, su ile açtığınız nişasta ve şekeri yoğun kıvam alıncaya kadar pişirin.
Soğuyunca kalıptan çıkan cheesecake’in üzerine sosu döküp, üzerini frambuazla süsleyin.
Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN
Şef: Elif ÇITAK