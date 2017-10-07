Günbatımı Salatası
( 4 – 6 Kişilik)
Malzemeler:
2 kutu konserve Meksika fasulyesi
100 gram haşlanmış mısır
10 adet kornişon turşu
Yarım demet maydanoz
Yarım demet yeşil soğan
Yarım demet dereotu
2 adet kapya biber
Limon, zeytinyağı, nar eksisi, tuz
Hazırlanışı:
Yeşillikleri ince doğrayın. Kornişon turşuyu ve kapya biberleri küp küp doğrayın. Yıkayıp, süzdüğünüz Meksika fasulyesi ve mısırı ilave edin. Bir kapta zeytinyağı, tuz, nar ekşini karıştırın. Hazırladığınız salata karışımına sosu dökün ve karıştırın.