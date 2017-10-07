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Günbatımı Salatası

Günbatımı Salatası

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Günbatımı Salatası
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Günbatımı Salatası

( 4 – 6 Kişilik)

Malzemeler:

2 kutu konserve Meksika fasulyesi

100 gram haşlanmış mısır

10 adet kornişon turşu

Yarım demet maydanoz

Yarım demet yeşil soğan

Yarım demet dereotu

2 adet kapya biber

Limon, zeytinyağı, nar eksisi, tuz

Hazırlanışı:

Yeşillikleri ince  doğrayın. Kornişon turşuyu ve kapya biberleri küp küp doğrayın. Yıkayıp, süzdüğünüz Meksika fasulyesi ve mısırı ilave edin. Bir kapta zeytinyağı, tuz, nar ekşini karıştırın. Hazırladığınız salata karışımına sosu dökün ve karıştırın.

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