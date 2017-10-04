Bu Besinler Anne Sütünü Artırıyor Puan ver Puan ver

BU BESİNLER ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR!

Mucizevi bir besin denildiğinde hiç kuşkusuz “anne” sütü listenin ilk sırasında yer alıyor. Bunun nedeni ise bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekten, başta kalp, obezite, diyabet ve kanser gibi pek çok hastalığın gelişme riskini düşürmeye kadar yaşamsal önem taşıyan pek çok fayda sağlaması. Bu nedenle uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay mutlaka anne sütüyle beslenmeleri gerektiğini her fırsatta vurguluyorlar. Anne sütünün yeterince yararlı olabilmesi içinse kaliteli ve bol miktarda olması çok önemli. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, bu nedenle annenin her besin grubundan mutlaka tüketmesi gerektiğine işaret ederek, “Yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra anne sütünü artıran etkileri nedeniyle bazı besinleri de sofradan eksik etmemek gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan anne sütünü artıran besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Tahin

Yüksek kalsiyum içeriği ve östrojen hormonuna benzer özellikler göstermesi sayesinde anne sütü miktarını artırıyor. Günde 2 tatlı kaşığı kadar, hatta demirden zengin pekmezle beraber tüketmeniz kaliteli bir besin olacaktır.

Kurubaklagiller

Yeşil mercimek, nohut, bakla ve bezelye gibi kurubaklagiller içeriklerinde bulunan fitoöstrojenler sayesinde etkili oluyorlar. Ancak gaz yapma potansiyelleri yüksek olduğu için hem annenin hem de bebeğin gaz durumuna göre tüketmeye karar vermek gerekiyor. Haftada 2-3 kez sofranızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

Kurutulmuş meyveler

Kurutulmuş meyvelerin kalsiyum içeriği yüksek oluyor. Bu özellikleriyle de anne sütünü arttırıcı etki yapıyorlar. Günde 1-2 porsiyon kadar kurutulmuş meyve, örneğin; 2 adet kuru incir, 4 adet kuru hurma yemenizde yarar var.

Çemen

İçeriğinde bulunan steroidal yapıdaki bileşikler anne sütünün yapımını sağlayan hormonların üretimini arttırıyor. Çemeni; karışık bitki çaylarının içinde veya baharat olarak yemeklerde tüketebilirsiniz.

Çörek otu

İçeriğinde bulunan steroidal yapıdaki bileşikler anne sütünün oluşmasını sağlayan hormonların sentezini artırarak anne sütünün çoğalmasını sağlıyor. Çörek otunu yoğurda veya yemeklere ekleyerek tane haliyle tüketebilirsiniz. Ezilmiş olarak tercih etmeniz sindirim açısından çok daha faydalı olacaktır.

Isırgan otu

Bileşiminde bulunan vitaminler (A, B1, B6, B12, C ve K) proteinler ve mineraller (silisyum, çinko, manganez) anne sütü için gerekli olan temel besleyici elementleri sağlayarak faydalı oluyor. Günde 2 kez ısırgan otu içeren çaylar içerek anne sütünü arttırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.

Ceviz, fındık, badem

Ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar beslenme listenizde mutlaka yer almalı. Bu tohumlar vücudumuz tarafından sentezlenemeyen ve mutlaka dışarıdan alınmaları gereken yağlar bakımından zengin oldukları için anne sütünün kalitesinin artmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca yağlı tohumların içeriğinde bulunan bazı aminoasitler süt oluşumu için gerekli olan seratoninin yapısına katılarak süt miktarını ve kalitesini artırıyor. Hergün ara öğünlerde 1 avuç içi kadar kuru yemiş yemeniz yeterli olacaktır.

Yulaf ezmesi

İçeriğinde bulunan betaglukan, bitkisel östrojen ve diğer maddeler sayesinde hem anne sütünü doğrudan arttırıyor, hem de anne sütünün salgılanmasını sağlayan hormonların üretilmesini destekliyor. Betaglukan aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yulafı süt veya yoğurt ile tüketebileceğiniz gibi, suyla pişirip meyveyle karıştırarak ya da omletin içerisine ekleyerek de yiyebilirsiniz.

Rezene

Rezene tohumu içeriğindeki galaktagog, süt miktarını arttıran bir madde ve süt salınımı sağlayan prolaktin hormonunun salgılanmasına katkıda bulunuyor. Rezene içeren bitki çaylarından günde 3 fincan kadar içebilirsiniz.

Su

Anne sütünün yüzde 90’a varan kısmını oluşturan su, anne sütü üretiminin artması için önemli. Çünkü susuz bir vücutta süt üretimi de daha az oluyor. Emzirme döneminde günlük ihtiyacınızdan 1 litre daha fazla su içmeye özen gösterin.