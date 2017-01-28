Geleneksel Gaziantep Mutfağı’nın Temsilcisi; Kübban

Yöresel lezzetlerin bulunduğu 144 çeşit ile zengin açık büfe kahvaltı sunulan mekanda, ayrıca her sabah isteğinize göre serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağı seçenekleriyle güne sağlıklı besinler ile başlamanıza imkan sunuyor. (Açık büfe her pazar 9:00 ile 14:00 arası) 2007 yılı yılında faaliyete giren, Kübban Gaziantep Mutfağı; kültürümüzde yemeğin ardından tatlı yenmesinden yola çıkarak, kebabın en iyisiyle, tatlının en iyisini bir araya getirme düşüncesiyle kurulmuş. Konukların memnuniyeti ve “müşterinin ayağına hizmet” felsefesi de yollarına ışık olmuş.

Gaziantep’in zengin yemek kültürü ile tanışın…

Kübban Gaziantep Mutfağı; zengin menüsü, leziz yemekleri ve tatlıları, ferah ortamı, titizlik, ustalık, zarafet, hizmet kalitelerine verdikleri önem ile lezzet ve huzuru bir arada sunarak misafirlerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaç edinmiş. Güneşli’ de bulunan Kübban Gaziantep Mutfağı, haftanın yedi günü, özel toplantılar, organizasyonlar ve toplu yemekler için Gaziantep yöresinin eşsiz yemekleri, Pazar günleri 144 çeşit ile hazırlanan özel açık büfe yöresel kahvaltı ve haftanın 6 günü Gaziantep usulü, bol çeşitli serpme kahvaltı hizmetleriyle konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Her türlü konforun düşünüldüğü mekanda; nezih bir ortamda leziz yemeklerin tadı çıkarken, çocuklar ise oyun odasında, onlarla eşlik etmekle görevli personel ile keyifli vakit geçirecekler.

Kebap cenneti…

Mevsimine göre; Keme Kebabı, Yenidünya Kebabı, Soğan Kebabı, Sarımsak Kebabı gibi çeşitleri ve Şiveydiz , Ekşili Ufak Köfte, Yuvalama , Beyran gibi yöresel yemekleri de misafirlerinin beğenisine sunan mekan hakkında detaylı bilgi edinmek için; www.kubban.com.tr’ yi ziyaret edebilir, çeşitli uygulama ve yeniliklerden haberdar olmak için ise; Facebook, Twitter ve Instagram’ da @kubbangaziantep kullanıcı adıyla Kübban Gaziantep Mutfağı’nı takip edebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 651 81 61