Ayvalı Tart Tarifi

Ayvalı Tart

(4 – 6 Kişilik)

Ayvalı Tart İçin Malzemeler:

Tart Hamuru İçin:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

100 gram tuzsuz tereyağı, küp küp doğranmış ve soğutulmuş

2 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı kakule

Bir tutam tuz

Dolgu İçin:

2 adet büyük boy ayva

Yarım çay bardağı + 2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet tarçın çubuğu

5-6 adet karanfil

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı mısır nişastası

Ayvalı Tart Hazırlanışı:

Tart hamuru için; unu, pudra şekerini, kakuleyi ve tuzu mutfak robotunuza aktarın. Küp şeklinde kesip soğuttuğunuz tereyağını da yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Un ve tereyağı tamamen karıştıktan sonra teker teker yumurta sarılarını ekleyin ve iyice karıştırın. Hamuru mutfak robotunuzdan un serpilmiş bir yüzeye alarak yoğurun. Sreç filme sararak soğuması için en az 30 dakika buzluğa kaldırın. Hamurunuz soğuduğunda birkaç parçaya ayırarak (kullanmayacağınız parçalara ısınmaması için buzdolabında kalmalı) rendenizin en büyük kısmı ile rendeleyin ve 26 cm çapındaki tart kalıbınıza hamuru kenarlardan başlayarak ellerinizle bastırarak yerleştirin. Tüm hamuru tart kalıbınıza yerleştirdikten sonra bir çatalla birkaç yerinden delikler açın ve soğuması için 30 dakika buzluğa kaldırın. Soğuyan hamurunuzun üzerini fırın kağıdı ile kapatın ve ağırlık yaparak kabarmasını önlemek için kuru fasulye veya nohut ile kaplayın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Ayvalı dolgusu için; Ayvalardan bir tanesinin yarısını ayırıp (tartın üstünü kapatacak kadar ayırmanız gerekiyor) kabuklarını soyun. Küp şeklinde kestikten sonra karanfilleri ve tarçın çubuğunu da ekleyerek derin bir tencereye alın. Ayvaların üzerini geçecek kadar su ve yarım çay bardağı şeker ekleyin. Ayvalar yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız ayvaları süzün. Tarçın çubuğu ve karanfilleri ayırdıktan sonra blenderdan geçirin. Püre haline getirdiğiniz ayvalara 2 kaşık balı, kakaoyu ve mısır nişastasını ekleyerek iyice karıştırın. Fırından çıkan pişmiş ve soğumuş tart hamurunun içine dolgu malzemenizi eşit bir şekilde yayın. Ayırmış olduğunuz yarım ayvayı kabuklu bir şekilde çok ince doğrayın ve tartınızın üzerine dizin. 2 çorba kaşığı toz şekeri ayvaların üzerine serpin. Fırında 15-20 dakika ayvalar karamelize olana kadar pişirin.

Servis Önerisi: Çırpılmış krema ile servis edin.

Fotoğraflar ve Yapım: Ece TAŞTAN