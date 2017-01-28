Hayali bol bir yeni yıl

Kış gelince aklımıza gelen en güzel şeylerden biridir kestane. Ancak ocakta veya fırında yaptığınız kestaneyi yemeyen mini gurmeniz var ise buyurun size çorbası ve şekersiz muffini. Çünkü kestane mini gurmenizin artan enerji ihtiyacını karşılamak için harika bir karbonhidrat kaynağı olmasının yanında potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum gibi mineraller ile B1, B2 ve C vitaminlerini içerir. Yepyeni bir yılın hepimize barış, sağlık, birlik ve beraberlik getirmesi dileği ile.

Kestane Çorbası

250 gram kestaneyi öncelikle kolay soyulması için üzerlerini küçük bir bıçak yardımı ile çizip 1 saat kadar soğuk suda beklettim. Sonra 15 dakika kadar haşlayıp kabuklarını soydum. Bir tencerede az zeytinyağında yarım sap ince doğranmış pırasayı ve 1 adet ince doğranmış havucu kavurdum. Havuçlar yumuşayınca 3 su bardağı kadar sıcak su ile birlikte kestaneleri de ekleyip pişirmeye bıraktım. Bu esnada kestane çok fazla su çekiyor, tencerenin başından ayrılmayıp tüm sebzeler pişene kadar ara ara su eklemeyi ihmal etmeyin. Çorbayı ocaktan aldım, daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber, az tuz, az karabiber ekleyip iyice rondodan geçirdim.

Şekersiz Kestane Unlu Muffin

3 adet yumurtayı mikserle güzelce çırptım. Küçük bir tencerede 1 çay bardağı süt ile 1 çay bardağı balı çok kısık ateşte, asla kaynatmadan karıştırarak erittim. Ilınınca içine çırpılmış yumurtaları ekledim ama tekrar çırptım. 3 su bardağı kestane unu, 1 paket kabartma tozu, 2 çorba kaşığı kakao ve 1 çay bardağı rondo fındık ekleyip sptatula ile iyice karıştırdım. Kek harcımı küçük muffin kaplarına paylaştırdım. 180 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirdim.