Geçmişten bir lezzet. Güneydoğu ve Arap ülkelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan Firik Bulgur; henüz kurumadan yeşil haldeyken toplanan buğday başaklarının ütülmesiyle yapılan bir bulgur türü. Firik bulgur, sap alevi ve ütülmesiyle içine sinen is kokusuyla farklı bir aramoya sahip. Pilavlık bulgura göre yanık kokusu olan Firik, içeriğindeki yüksek miktarda lif ile sindirim sisteminin çalışması için önemli. Magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir, ve B vitaminlerince zengin olan firik ayrıca doğal olarak probiyotik içeriyor. Tok tutma özelliğiyle de sağlıklı yaşamak isteyen gurme severler için Yayla Bakliyat güvencesiyle sofralardaki yerini alıyor.

Aşktan eriyen çikolata…

Pakmaya’dan bir ilk daha: Yüksek kakao oranına sahip yeni “Bitter Pul Çikolata”.

Bitter Pul Çikolata “ben mari” usulü eritilebilen pul şeklindeki yapısı ile son derece pratik. Kolay eritilmesi ve lezzetiyle fondü yapımı, pasta kaplama, ganaj – pasta kreması yapımı, meyve süslemesi, figür yapımında mükemmel sonuçlar sağlıyor. Pakmaya, Türkiye’nin ilk ve tek sütlü parça çikolatası ve kurabiye çikolatalarıyla mutfaklardaki ve kalplerdeki yerini kısa zamanda büyütmeyi başarmıştı. Şimdi de yeni “Bitter Pul Çikolata”sıyla tariflerin vazgeçilmezi olmaya aday.

8 Mart’a özel ‘Ofiste Kadın’

English Home’un rengarenk ürünlerinin yer aldığı yeni teması “Ofiste Kadın” ile ofisinize küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar katarak yenileyin. Ofiste Kadın konseptli ürünler Mart başından itibaren tüm English Home mağazalarında yerini alacak. Ofisinde yenilik ve stil sahibi olmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak; tablet kılıfından hesap makinelerine, mikrofonlu kulaklıklardan dosyalıklara, huzur veren renk ve desenlerde birbirinden çeşitli ürün seçenekleri bu temada olacak.

Sağlıkla dayanıklılık birleşti…

Cook mutfaklarınızda keyifle kullanacağınız pratik bir yardımcıyı daha sizlerle buluşturuyor. Alüminyum folyonun ısı tutma özelliği ile yiyeceklere yapışmayan pişirme kağıdını birleştirdi. Sedat Tahir A.Ş.- Cook ‘un geliştirdiği bir ürün olan çok amaçlı folyo sayesinde artık mutfaklarda sağlıklı ve damak zevkinize uygun yemekleri daha kolay ve pratik şekilde yapabileceksiniz.

Hardal çorbası bu yılın Oscar’ına aday…

Dünya mutfağının ünlü hardal markası Maille, tüm çorba tariflerinizi baştan

çıkartıcı birer lezzete dönüştürürken gerçek hardal severler için de ‘hardal

çorbası’nı sunuyor. Hazırlanışı pratik, tadıyla farklı bir lezzet kapısı aralayan hardal

çorbası bu yıl mutfağınızın en özel tariflerinden biri olacak…

Baharın tazeliği ve neşesi Porland sofralarında…

Porland, sanatın sofraya taşındığı tasarımlarına bir yenisini daha ekliyor; Doğanın tazeliğinden ve ferahlık veren etkisinden ilhamla günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan Old Fashion, petrol mavisi ve mürdüm tonlarının hâkim olduğu iki farklı renk seçeneği ve narin çiçek desenleri ile baharı müjdeliyor. Geleneği yansıtan ve ananelerimizin sandıklarından zarif dokunuşların günümüz moda anlayışı ile yeniden yorumlandığı Old Fashion ürünleri, geçmişe özlem duyanlar için alternatif bir stil oluşturuyor.

Kekburger mi?

Dr. Oetker küçük büyük herkesin bayılacağı aralarında bol sütlü krema olan kakaolu nefis minik kekleri yani Kekburger’i sunar… Lezzeti muhteşem, yemesi çok keyifli olan Dr. Oetker Kekburger’i hazırlamak çok pratik ve eğlenceli. Dr. Oetker Kekburger ile artık mutfaklarda son sözü küçük şefler söylüyor Dr. Oetker Kekburger paketinin içinde burger kekini hazırlayabilmek için özel un karışımı, ara dolgu için özel krema karışımı ve pişirme kağıdı bulunuyor. Dr. Oetker Kekburger’leri hazırladıktan sonra ister buzdolabında kısa bir süre bekletip hemen, isterseniz de dondurucuda bekletip dondurarak da tüketebiliyorsunuz.

Mutfakta ‘Hadise’ var..!

Şenpiliç, yeni reklam filminde ünlü sanatçı Hadise’yi mutfağa soktu. Hadise’nin rol aldığı filmin ilk gösterimi, Şenpiliç Yönetim Kurulu Üyesi Gül Gürdamar Altıkulaç, Şenpiliç Pazarlama Müdürü Fisun Aysu, Propaganda Reklam Ajansı müşteri ilişkilerinden Seçil Kök ve PTOT Film Yapımcısı Şebnem Kitiş’in katıldığı bir basın buluşmasında gerçekleştirildi. Ekranlarda dönmeye başlayan reklam filminde Hadise, Şenpiliç ürünleriyle nefis yemekler hazırlıyor.

Göz alıcı ışıltılar…

Değerli anlar için hazırlanan şık sofraların vazgeçilmez tamamlayıcısı bardaklar, Jumbo içecek servis takımları ile ışıltılı anlar yakalamak üzere yeniden sofralarda. İçecek ikramlarını görsel bir şölene dönüştüren, şık tasarımı ve göz alıcı parlaklığı ile dikkat çeken Jumbo içecek servis takımları, hem klasik hem de modern sofralarda asaletten vazgeçemeyenlerin favorisi olmaya aday.

Nostalji tam gaz..!

1950’lerden bu yana, ambalajındaki köprü simgesi ve duygu dolu reklamlarıyla hafızalarda yer eden nostaljik Brooklyn sakızları, ilk defa cüzdan ambalajında sevenleriyle buluşuyor. Brooklyn, klasik nane ve yeşil nane aromalarına, meyve tutkunları için karpuz aromasını da ekleyerek, yeni modern ambalajıyla raflardaki yerini aldı.

İkonik paketlerle duyguların dili oluyor…

Kıpkırmızı paketi, damaklarda bıraktığı enfes tadı ile adeta ikonik bir lezzet haline gelmiş Tadelle, şimdi sevenlerinin karşısına yeni bir yüzle çıkıyor. Raflardaki Tadelle ambalajları, 7’den 77’ye herkese duygularını yaşamasını söylüyor. “Koşma terlersin, ağlama erkeksin, gitme üzülürsün” diyenlere inat Tadelle, yeni ambalajlarında yer verdiği farklı fiillerle duyguların dili, isteklerin özeti oluyor. Affet, ağla, boş ver, çalış, haykır, iste, yaklaş, oyna gibi fiillerle herkesin içinde var olan ama bazen “acaba ne derler?” diyerek ortaya çıkaramadığımız duyguları, dilediğimiz gibi dolu dolu yaşamamız için bizleri cesaretlendiriyor, bu esnada yanımızda olduğu mesajını veriyor.

Diadermine’den yeni seri…

Diadermine, şimdi zamanın cilde yaptığı olumsuz etkilere meydan okuyan bir formül geliştirdi: LIFT+ Super Filler serisi… Kırışıklık karşıtı gündüz ve gece kremleri ile bir süper serumdan oluşan seri, toplam 16 bilimsel çalışmanın, 6 yıl süren araştırmaların ve 477 tüketici testinin ürünü… Seriye ait gündüz kremi ve süper serum ile hazırlanan çok özel setler ise Watsons iş birliği ile Diadermine Akademi’de meslek sahibi olmak isteyen kadınlara eğitim sağlamak ve Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencilerinin Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda sosyal sorumluluk eğitimleri almalarına katkıda bulunmak için hayata geçirilen “Kadınlar ve Gençler Güçlensin, Destek Sensin” projesine yardım sağlıyor.

Tatlıları kıskandıran lezzet…

Danone “yeni nesil” tatlı olarak konumlandırdığı yeni ürünü “Danissimo”yla, pazara iddialı bir giriş yaptı. İpeksi kıvamı ile şaşırtıcı lezzetleri bir araya getiren bu yepyeni gurme lezzet; ‘Çikolata Parçacıklı’, ‘Kırmızı Meyveler’, ‘Karamel & İncir’, ‘Elma & Kivi’ ve ‘Sadece Tatlı’, olmak üzere birbirinden lezzetli, beş farklı çeşidiyle diğer tatlıları kıskandırmaya aday.

Teksüt AB’de…

Teksüt, Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracat yapma onayı aldı. Teksüt bu onayı, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yürütülen uzun ve yoğun denetimler sonrasında almaya hak kazandı. Bakanlık, resmi tanımıyla “Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü” uyarınca, Teksüt için ihracat iznini bu yılın Ocak ayında onayladı.

Paşabahçe’nin yeni gözdesi Carre…

Paşabahçe, Carre koleksiyonuna eklediği yeni sürahi ile sofraların başköşesindeki yerini alacak. Carre sürahi, 1980’lerin İtalyan tazını modern çizgilerle buluşturuyor. Güvenli kulpu sayesinde rahat kullanım sağlarken iç kıvrık burnu sayesinde içeceğin içindeki meyve ve bitki parçalarını rahatlıkla süzmeyi sağlıyor.

Priospot sayesinde bilmediğiniz kalmayacak..!

Balparmak, Priospot uygulamasını bir adım öteye taşıdı: Artık yediğiniz balın analiz raporuna cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan ulaşmanın yanı sıra, içinde hangi bitki ve çiçeklerin özü olduğunu da öğrenebileceksiniz. Ballarını uluslararası akreditasyon belgelerine sahip laboratuvarında 92 parametrede analiz eden Balparmak’ın hayata geçirdiği, balın bitkisel kaynağını gösteren bu yeni hizmet (Bal Polen Analizi uygulaması) sayesinde, ambalajlarda yer alan kare kodu (QR kod) akıllı telefonlarına okutan tüketiciler satın aldıkları balın analiz raporunun yanı sıra, artık o kavanozdaki balın hangi çiçek ve bitkilerin özlerini içerdiğini de görebiliyor.

Sonsuz aşkın ekseninde…

Yaşam alanlarına yönelik mobilyadan aksesuara, tekstilden kilime geniş bir ürün seçkisini kullanıcılarının deneyimine sunan Koleksiyon zarafetiyle öne çıkan kahve setlerine bir yenisini daha ekliyor. Faruk Malhan imzalı Semah Türk kahvesi seti tasarımının yanı sıra arkasında yatan mana ile dikkat çekiyor. Her günü özel ve anlamlı kılacak olan Semah sevginizi göstermenin en şık hali.

Her sifonda çam ferahlığı…

Yoğun kıvamlı formülü ile tuvaletlerde uzun süreli maksimum hijyen sağlayan Domestos, şimdi de yeni tuvalet bloğu Domestos 5’li Güç Çam Ferahlığı’nın lekelere, kirece ve kötü kokulara karşı etkisiyle temizliği zirveye taşıyor. Ev temizliği ve hijyen alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen ev temizliği markası** Domestos, 5’li Güç Çam Ferahlığı ile her sifonda 5 güçlü etki sunuyor.

Doğadan yıkılmaz 3’lü…

Doğadan, yeni ürünü ile ıhlamur ve zencefilin benzersiz faydalarını geleneksel bal lezzeti ile buluşturuyor. Doğadan kışın keyfini çıkarmak isteyenler için tüketicinin beğenisine sunduğu zencefil, ıhlamur ve ballı bitki çayı karışımı ile yepyeni bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

Çocuklar için el ele…

Geçmişten gelen bir lezzet. Muzipo Kids, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı çocuklar için el ele vererek, hizmet alan çocukların ihtiyaç duydukları ışıklı ve sesli oyuncakların teminini sağlayarak kampanya kapsamında birçok çocuğu mutlu etmeyi hedefliyor. ‘Sen de çalışır durumdaki kullanmadığın oyuncaklarını veya yeni alacağın sesli ve ışıklı oyuncakları Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı merkezlerine bırakıp sosyal sorumluluk kampanyamıza destek

olabilirsin!’…

Bitter lezzetiyle #Aşırıİyi oldu…

Ülker Caramio, eşsiz karamelini bitter lezzeti ile buluşturdu. Hem bitter hem de karamel severlere yepyeni bir lezzet sundu. Ülker Caramio, birbirinden farklı şekildeki ürünlerine bitteri de ekleyerek “#Aşırıİyiyim” demeye devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilen Ülker Caramio Bitter raflarda tüketicisini bekliyor.

Uğur Ege şampiyonu…

Uğur Soğutma, 2016 yılı içerisinde iklimlendirme sektöründeki en fazla ihracatı gerçekleştirerek, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında birinci firma oldu. Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer alan Uğur Soğutma, bu başarısı ile ihracat şampiyonluğu unvanını perçinlendi ve ülke ekonomisine olan katkısını bir kez daha gösterme imkânı buldu.

Garnier’in yeni yüzü Demet Özdemir oldu…

Garnier’nin yeni marka elçisi genç kızların hayranlıkla takip ettiği güzelliği, enerjisi ve sempatikliğiyle beğeni kazanan Demet Özdemir oldu. Son yılların en çok dikkat çeken ismi olan Demet Özdemir; Garnier’nin yeni marka elçisi olarak katıldığı basın toplantısında Garnier ile iş birliğini ve bu iş birliği çerçevesinde gerçekleşen ilk proje olan anında güzellik için pratik çözüm sunan Garnier BB Krem’i anlattı.

Camın en yalın hali…

Emsan, şık ve modern yemek takımlarına eşlik eden cam servis setleriyle göz alıcı sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Cam sanatının en yalın halini misafirleriyle buluşturmak isteyenler, Emsan’ın birbirinden kusursuz ve zarif cam servis setlerini tercih ediyor.

Torku ailesi genişlemeye devam ediyor…

Torku, ürün çeşitliliğini hızla arttırmaya devam ederek pratik ürünler ailesine yeni bir ürün daha ekledi. Küçük porsiyon tercih edenlerin vazgeçemeyeceği “Torku Mini Sucuk” bir pakette 1 adet 75 gram yarım kangal sucuk içeriyor.

Yağlı ciltler kontrol altında…

Özel bir bakım gerektiren yağlı ve akneye yatkın ciltlerde dünyanın tercihi olan Cetaphil Dermacontrol serisi Yüz Yıkama Köpüğü sabun içermeyen özel formülü ile cildinizden kir, sebum, mikroorganizmaları ve teri uzaklaştırırken tahriş etmeden derinlemesine temizliyor.