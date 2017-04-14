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Cheesecake’in Bodrum’daki adresi Maride Cafe

Cheesecake’in Bodrum’daki adresi Maride Cafe

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Bodrum Bitez’de bulunan Maride Cafe’de 10 – 15 çeşit cheesecake ve farklı tatlı çeşitlerini deneyimlemeniz mümkün. Mandalinalı, frambuazlı, kahveli çikolatalı cheesecake’ler benim ilgimi çeken çeşitlerden oldu. Yağ ve şeker oranı düşük az kalorili cheesecakeler özellikle diyabetiklere öneriliyor. Dolgu maddesi kullanılmıyor, mekanda her şey organik ve ev yapımı. Tatlıların yanı sıra mekanda üçüncü nesil, kişiye özel artizan kahve servisi de mevcut.

Cheesecake’in Bodrum’daki adresi Maride Cafe Cheesecake’in Bodrum’daki adresi Maride Cafe

Cafe işletmecisi Akın Erol Elektronik Mühendisi. Aynı zamanda bir mutfak tutkunu. Mutfak serüvenine; Bodrumun sembolü olan Bodrum mandalinasını kullanarak mandalina tatlısı ile başlamış. Pudingler, reçeller, mandalina pestili ve mandalinalı cheesecake ile devam etmiş. Maride Cafe, modern iç mekanın yanı sıra, yazın geniş, ferah bahçesi ile hizmet vermekte. Mekan, doğum günleri, toplantılar ve catering hizmetleri için de tercih edebileceğiniz altyapıya ve donanıma sahip.
İşletme Sahipleri Akın ve Sevil Erol.

Cheesecake’in Bodrum’daki adresi Maride Cafe

 

 

 

 

 

 

Fotoğraflar: Melis GÜNDOĞAR

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