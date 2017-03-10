Garnitürlü Tavuklu Pilav

(4 Kişilik)

Garnitürlü Tavuklu Pilav Malzemeler

1 su bardağı baldo pirinç

1 su bardağı garnitür

2 adet tavuk kalça

3 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

Tuz

Garnitürlü Tavuklu Pilav Hazırlanışı

Öncelikle pirinçlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ile ıslatın.

Tavuk kalçayı iyice yıkayın. Tuz ekleyip kaynarken üzerinde biriken köpükleri alın.

Pişen tavuk kemiklerinden ayırarak küçük parçalara bölün.

Tabanı geniş bir pilav tenceresine tereyağı ve sıvıyağı koyun.

Yağlar eriyince;1 su bardağı pirince, 2 su bardağına yakın su ve tavuk suyu karışımını ilave edin.

Su kaynayınca yıkanmış pirinci koyun, garnitür ve tuz ilavesi ile önce harlı ateşte, kaynayınca kısık ateşte pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin.

Üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakın.

Kelepçeli kalpli bir kek kalıbına pilavı hafifçe bastırın.

Üzerine tavuk etlerini koyun. Şekil alınca servis yapın.