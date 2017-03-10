Vitray Kurabiye

(4 Kişilik)

Vitray Kurabiye İçin Malzemeler

125 gram yumuşak tereyağı veya

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı +2 yemek kaşığı un

Kırmızı cam şeker

Vitray Kurabiye Hazırlanışı

Yumuşak tereyağı, yumurta ve pudra şekeri şeker eriyinceye kadar karıştırın.

Un hariç diğer malzemeleri ilave edin.

En son dikkatlice unu ekleyerek yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur yapın.

Hamuru yanmaz kağıt arasında merdane ile 1 cm kalınlığında açın.

Kalpli kalıplarla kesin.

Ortaları boş kalacak şekilde tekrar kalp kesin.

Kurabiyelerin boş kısımlarına 2 adet cam şeker koyun.

170 dereceye ayarladığınız fırında beyaz olacak şekilde pişirin.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK